Un nene de 5 años defendió a su mamá cuando un ladrón intentaba robarle el celular

El asalto quedó registrado por una cámara de seguridad. El video comienza mostrando a la mujer, Analía, esperando que le abrieran la puerta de su hogar cuando de repente aparece por detrás el delincuente, vestido con una campera gris y la capucha tapándole el rostro. El ladrón la sujetó por la espalda y trata de arrebatarte el celular, pero ella se opuso y ambos comenzaron a forcejear.

En cuestión de segundos, la víctima cayó al piso y mientras gritaba pidiendo ayuda, su hijo salió en su ayuda. En un acto reflejo, el menor comenzó a golpear como podía en la espalda al ladrón, que todavía trataba de arrebatar el teléfono.

Analía relató más tarde que no se dio cuenta que el nene la había ayudado de esa manera y que recién lo vio al revisar la cámara de seguridad. “Él quiso defenderse y defenderme”, dijo en declaraciones a Teleocho.

En la entrevista, ella contó cómo fue el hecho, dijo que el delincuente la amenazó con dispararle pero que al notar que no estaba armado, decidió resistirse.

“Salía con mi hijo a la casa de una vecina. Mi marido estaba adentro con otro hijo. Me dijo ‘dame el celular’. Me agarra y me mete la mano en el bolsillo. Me dijo que me iba a pegar un tiro y vi que no tenía arma y empecé a gritar”, relató la mujer.

Embed

Afortunadamente, ella no sufrió heridas, apenas algunos raspones. El ladrón finalmente no logró concretar el robo y escapó corriendo después de que tanto el marido de la mujer como los vecinos de la cuadra oyeran los gritos de auxilio de la víctima y salieran a ayudarla.

Analía contó que los casos de inseguridad en su barrio son frecuentes. De hecho, dijo que es el tercer robo que su pequeño hijo presencia en la zona, a pocas cuadras de la Universidad Nacional de Córdoba. “Tienen la necesidad de hacer daño. Atacan a cualquier hora. Esto es tierra de nadie. La vida ya no vale”, lamentó.

Un reciente estudio del Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana enfocado sobre los delitos cometidos el año pasado en toda la provincia de Córdoba, informó con respecto a los robos y hurtos, que dos de cada tres se producen en la vía pública y la mayoría ocurre en la ciudad capital. (Infobae)