Un nene de 2 años murió en un choque fatal en la Ruta 11, camino a Mar del Plata, y hay colapso de tránsito en la zona. Las primeras informaciones indican que el vehículo chocó contra un poste de luz y se partió al medio.

El siniestro sucedió en la mañana de este miércoles en la Ruta 11, entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar, cuando un auto Ford Ka, conducido por una mujer, impactó contra un poste de luz.

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, por causas que se investigan, el rodado perdió el control y cochó contra uno de los postes de alumbrado que se encuentran ubicados en el cantero central de la ruta, lo que provocó la muerte instantánea del menor.

Las imágenes son impactantes. El auto quedó partido en dos: la parte delantera quedó en un carril y la trasera en el opuesto.

En el lugar trabajaron agentes de tránsito, efectivos policiales y bomberos para rescatar a los ocupantes del vehículo. Personal del SAME asistió a la madre, que resultó con heridas y fue trasladada.

Fuente: NA