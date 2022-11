Las imágenes del momento fueron captadas por una cámara de seguridad de una vivienda que registró cuando el menor estaba pateando la pelota y fue embestido y arrastrado varios metros por los delincuentes.



A pesar de que las imágenes son muy sensibles, la víctima solo sufrió varios traumatismos y cortes en su cabeza, pero su vida no corre peligro.

En el video se observa que el menor llega a darse cuenta de que una moto de alta cilindrada venía a alta velocidad, pero no logró esquivarla y fue atropellado.



Los familiares del nene vieron el momento exacto y rápidamente salieron a socorrerlo ya que por el impacto se creía que su estado de salud era delicado.



Aunque insultaron a los delincuentes, no lograron alcanzarlos por la alta velocidad a la que iban, y se enfocaron en el menor que fue trasladado al hospital zonal con heridas en su cabeza.



Los médicos informaron en el parte que el nene sufrió una herida en la región superior del cráneo y excoriaciones múltiples.



El episodio, que pudo haber terminado en tragedia, ocurrió el domingo pasado por la noche en la 177 y Bermejo en Bernal Oeste.



Los delincuentes, que continúan siendo buscados por la Policía, habían robado minutos antes en un comercio de la zona.

Luego de que se difundieran las imágenes, una vecina de Bernal indicó que la moto con la que atropellaron al menor le pertenecía y había sido robada el jueves de la semana pasada.