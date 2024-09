Julián, un nene de 8 años, sufrió una descarga eléctrica mientras jugaba cerca de una cancha en la Vieja Estación, de la ciudad de Victoria. Según relató su madre, el incidente ocurrió cuando el pequeño se acercó al área de los baños y, al tocar un cable cortado, recibió la descarga.

Estaba jugando con un amigo a la pelota, en la cancha de cemento y como le dieron ganas de ir al baño, se acercó al sector de los sanitarios, y fue ahí donde sufrió la descarga.

“Él hizo fuerza y logro desprenderse”, indicó la mujer, según lo que le contó el niño que quedó en shock tras la situación.

"Le ardía mucho la mano, decía que le quemaba", explicó su madre, quien destacó que Julián logró liberarse de la corriente con esfuerzo. Afortunadamente, fue trasladado de inmediato al hospital Fermín Salaberry, donde se le realizaron diversos estudios, incluidos análisis de sangre, orina y electrocardiogramas.

"Gracias a Dios, todo salió bien. Las quemaduras fueron en su mano izquierda, pero no pasó a mayores", agregó.

La médica que atendió al pequeño calificó el incidente como "una desgracia con suerte", enfatizando que la descarga se concentró en la mano y no afectó otros órganos vitales. "Si no se hubiera podido desprender, el desenlace podría haber sido diferente", afirmó la madre, visiblemente aliviada al enterarse que su hijo pronto tendrá el alta médica. “Fue un milagro porque no hubiese podido contar la historia”.

El incidente generó indignación entre los familiares, quienes manifestaron su preocupación por el estado de las instalaciones de la Vieja Estación, un lugar frecuentado por niños y adultos durante los fines de semana.

Desde alumbrado público de la Municipalidad les dijeron "que robaron cables, y por eso estaban cortados, pero es inadmisible que ocurra algo así en un lugar tan transitado", reclamaron, exigiendo un mayor control y mantenimiento en la zona para prevenir futuros accidentes.