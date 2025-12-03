La Justicia y la Policía investigan la muerte de un niño de 10 años en una vivienda del pasaje Paraguay al 100, en San Miguel de Tucumán. El caso generó conmoción en el barrio y derivó en un amplio operativo para intentar reconstruir lo ocurrido y localizar a un adolescente de 16, presunto amigo de la víctima, que había desaparecido desde esta mañana y que finalmente se entregó horas después.

Según pudo saber La Gaceta, el menor fallecido vivía junto a sus dos hermanos, todos a cargo de un tío debido a conflictos familiares relacionados con problemas de adicciones. En esa casa habría pasado la noche también el joven -ahora demorado- identificado por familiares como B., quien solía “quedarse a dormir” y mantener una relación estrecha con los tres chicos.

De acuerdo a los primeros datos reconstruidos desde la escena, el adolescente sospechado habría regresado a su casa alrededor de las 7 de la mañana y, visiblemente alterado, le dijo a su madre que había “cometido un error”. Acto seguido se retiró del domicilio, apagó su celular y no volvió a ser visto. Horas más tarde se entregó.

La situación se volvió más alarmante cuando, según relató su hermana, el joven habría enviado mensajes a una tía en Buenos Aires expresando intenciones de quitarse la vida y pidiendo perdón. También se comunicó con su propia hermana y le pidió que la familia “se vaya a vivir a otro lugar”.

“Él abrazaba a mi mamá y le pedía perdón. Estaba vestido todo de negro cuando salió. No sabemos nada de él”, contó la joven, que además confirmó que su hermano había estado en tratamiento psicológico debido a episodios previos de angustia, aunque aseguró que “no era violento” y que cuando se sentía mal solía salir a caminar para calmarse.

Aún no se conocen detalles sobre cómo murió el niño, pero la Policía y el Ministerio Público Fiscal trabajan en la escena con alto hermetismo. Los investigadores analizan testimonios, movimientos previos de los menores y posibles conflictos dentro del grupo.

Vecinos del lugar, muchos de ellos conmovidos, se acercaron a la zona delimitada por cinta de seguridad. Explicaron que los chicos eran muy conocidos en el barrio y que solían recibir ayuda y acompañamiento de la comunidad debido a su situación de vulnerabilidad.

“Esto no pasa desapercibido. Son chicos muy queridos. Estamos todos shockeados”, comentó una vecina entre lágrimas.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que el adolescente de 16 años habría tenido algún tipo de participación en la muerte del pequeño, aunque aún no se esclarecieron las circunstancias ni el modo en que se produjo el hecho.

Las próximas horas serán decisivas para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda durante la madrugada. Tanto la Policía como el Ministerio Público Fiscal se encuentran trabajando en el lugar.

Cómo se entregó el sospechoso

La primera información indica que el propio adolescente llamó al 911 para avisar que había encontrado sin vida a su amigo. Sin embargo, con el correr de los minutos, habría aportado datos que lo incriminaron directamente. De acuerdo con las fuentes, incluso habría sugerido que él mismo asfixió a la víctima.

Tras recibir la denuncia, personal policial acudió al domicilio y procedió a su demora, por orden judicial. El sospechoso se encuentra en buen estado de salud y bajo resguardo.

Los investigadores trabajan para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos. El fiscal interviniente, Pedro Gallo, analiza la posibilidad de que el joven padezca algún tipo de afección psiquiátrica. Por este motivo, será sometido a estudios especializados que permitan determinar si es imputable o no.

Aunque se trata de un menor de 16 años, la ley establece que debe enfrentar un proceso penal en caso de comprobarse que actuó con responsabilidad y que el hecho constituye un homicidio.