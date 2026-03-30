Un niño de dos años ingirió lavandina y fue salvado por el personal policial en la ciudad de Gualeguay. El dramático episodio se produjo este domingo por la noche.

Alrededor de las 23.20, la Sección 911 Video Vigilancia y Seguridad Integral en colaboración con personal de Comisaria Segunda respondió al llamado de emergencia en barrio 150 viviendas ante los problemas de salud de un niño luego de haber ingerido lavandina.

La familia contó que un niño de dos años de edad presentaba problemas respiratorios; al llegar los funcionarios notaron que el menor no respiraba y procedieron rápidamente al traslado hacia el nosocomio local.

En el trayecto los funcionarios comenzaron a realizarle maniobras de primeros auxilios y lograron que el niño volviera a respirar.

Ya en el hospital San Antonio fue atendido por profesionales de la salud quienes informaron que el niño se encontraba en buen estado de salud y le otorgaron el alta médica.