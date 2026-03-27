Un niño de 4 años fue víctima de un grave siniestro vial en Chajarí. Sucedió en la noche de este jueves, en calle San Luis entre 3 de Febrero y Entre Ríos. Por circunstancias que se investigan, el niño fue alcanzado en la calle por un transporte que circulaba por el lugar.

El hecho se produjo a las 19.30 aproximadamente. Un vehículo Mercedes Benz Sprinter, perteneciente a una empresa de transporte local, atropelló al niño, quien tiene domicilio sobre la calle en cuestión.

El menor fue trasladado de manera particular hasta la Clínica de la Unión, donde un especialista determinó que sufrió fractura de tibia, lo que se considera de gravedad a raíz de tiempo de curación que demanda la lesión.

Trabajó el personal policial que realizó las pericias y relevó los datos correspondientes que fueron informados a la Fiscalía. Se dispuso, en principio, el secuestro del vehículo y la realización del test de alcoholemia al conductor, publicó Chajarí al Día.