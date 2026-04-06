Se conocieron más detalles del grave accidente ocurrido en Aldea San Antonio, donde un niño de 8 años resultó gravemente herido tras caer de un tractor y ser alcanzado por una de sus ruedas traseras.

El hecho se produjo en un establecimiento rural, en momentos en que el menor acompañaba a su padre durante la jornada laboral. Según la información policial, cuando el hombre terminaba las tareas y se disponía a guardar la maquinaria, la puerta de la cabina se abrió de forma accidental.

A raíz de esa situación, el niño cayó al suelo y fue alcanzado por una de las ruedas del tractor, en un episodio que generó enorme preocupación en la zona rural.

Fuentes policiales indicaron que el campo donde ocurrió el accidente pertenece a una persona de apellido Koch, y que el menor se encontraba allí junto a su padre, quien estaba al mando del vehículo agrícola.

Cómo fue la atención y cuál es el estado de salud del niño

Tras el accidente, el padre trasladó de inmediato al nene al centro de salud de la localidad. En un primer momento, el menor ingresó consciente y sin lesiones externas de gravedad evidentes.

Sin embargo, luego fue derivado al Hospital Centenario de Gualeguaychú para la realización de estudios de mayor complejidad. Allí, los exámenes médicos detectaron que presentaba una contusión pulmonar.

A partir de ese diagnóstico, se resolvió su traslado al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, donde permanece internado con pronóstico reservado y bajo seguimiento médico.

En paralelo, la fiscalía de turno dispuso la intervención de la Policía Científica, que realizó peritajes en el establecimiento rural para reconstruir con precisión la mecánica del accidente.

La investigación busca establecer en detalle cómo ocurrió el hecho y bajo qué circunstancias el menor terminó cayendo de la maquinaria agrícola antes de ser atropellado.