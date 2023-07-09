Una semana antes de lo que se esperaba, los precios de la nafta y el resto de los combustibles volvieron a subir este sábado 4,5% en promedio en todo el país, según confirmaron las empresas petroleras y se pudo corroborar en los surtidores.

El aumento de precios se dio en forma sorpresiva, porque se esperaba para el 15 de julio en sintonía con la misma fecha de meses anteriores en los que se habían concretado los últimos incrementos.

Se trata de la suba número 31 en lo que va de la gestión de Alberto Fernández, y lo encabezó YPF desde las 00 horas, con la idea de fijar un valor de referencia en el mercado y limitar a las otras empresas a que los precios no puedan dispararse.

En tanto, en agosto se llevaría a cabo el último aumento acordado por el Gobierno y a partir de septiembre las empresas reclamarían incrementos por encima del 7%.

El ajuste mensual se produce en el marco del programa Precios Justos, firmado por la Secretaría de Energía de la Nación con las empresas YPF, PAE (por la marca Axion), Raízen (Shell) y Trafigura (Puma), que se extiende desde el 15 de abril hasta el 15 de agosto.

En Gualeguaychú los aumentos se aplicaron en casi todas las estaciones de servicio a excepción de Shell. En la mañana del domingo el movimiento era normal, sin colas y los empleados de las estaciones indicaron que “a la gente la tomó por sorpresa este aumento, que estaba inicialmente programado para la semana próxima. Por eso, al no haber un anuncio previo, no se formaron largas colas y el combustible no escaseó, como ha ocurrido otras veces, que nos hemos quedado sin nafta porque la gente salió a cargas sus tanques antes del aumento”.

Cuál es el panorama en la ciudad

En Gualeguaychú, los nuevos precios de las estaciones de YPF son los siguientes: la nafta Súper pasó a costar $252,40, la Infinia tiene un costo de $320,80 por litro y la Infinia Diesel está a 355,80 pesos el litro. En la ciudad no se consigue Diesel 500, el gasoil más económico que tiene YPF.

Llamativamente en Paraná, los costos son menores en los mismos productos de la petrolera estatal, dado que la Súper cuesta 243 pesos, la Infinia 307,40 y la Infinia Diesel 344,30.

Por otra parte, en la única estación de la firma Shell ubicada en el centro de la ciudad, los valores por el momento se mantienen y seguramente tendrán un incremento la semana próxima, de acuerdo a lo confirmado por trabajadores de la misma. Los valores actuales son: V-Power Nafta a 336 pesos, Súper $ 274, el Diesel V-Power se consigue a $366 pesos el litro y el Evolux Diesel a 294 pesos.

Asimismo, en una estación de la firma Oil de la ciudad, el incremento se hizo sentir y sus costos pasaron a ser los más elevados, al punto que el litro de Súper se consigue a 296.90 pesos, la Nafta Eco está a $366,90, el Diesel Euro está a $389,90 y el Diesel Común a 309,90.