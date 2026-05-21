Un médico del Hospital Centenario de Gualeguaychú denunció públicamente una serie de situaciones de violencia y hostigamiento que, según sostuvo, él y parte del equipo de salud vienen atravesando durante la atención de una paciente oncológica.

Se trata del Dr. Franco Ramello, quien difundió un extenso mensaje en sus redes sociales para dar a conocer el caso y pedir ayuda ante el clima de tensión que, de acuerdo con su relato, afecta al servicio de Oncología.

En su publicación, Ramello señaló que las agresiones habrían sido ejercidas por la pareja de una paciente que transita la etapa final de un tratamiento oncológico de más de 13 años.

Según describió, con el agravamiento de la enfermedad y el ingreso de la paciente a una etapa de cuidados paliativos, el hombre identificado como Carlos comenzó a presentarse en el hospital con una actitud hostil. La situación incluyó episodios de violencia verbal, hostigamiento y también hechos que alcanzaron a personal de Enfermería, choferes que intervenían en traslados y médicas del área.

El profesional afirmó además que los intentos de diálogo no dieron resultado y que la preocupación dentro del equipo fue creciendo con el paso del tiempo.

En el mensaje difundido públicamente, Ramello aseguró que el temor no solo alcanza al ámbito laboral, sino también a la seguridad personal de quienes integran el equipo tratante y de sus familias.

La publicación recibió repercusión en redes sociales, donde colegas, vecinos y usuarios expresaron respaldo al personal de salud.