EN PLENO CENTRO
Un padre y su hija sufrieron el vuelco de su auto cerca del Municipio: los trasladaron al Hospital
El siniestro ocurrió esta mañana temprano en la calle Ángel Elías, entre Luis N. Palma y Rivadavia. Según informaron desde Tránsito, un hombre manejaba con su hija a bordo rumbo a la escuela y se habría dormido.
Ante esta situación, la joven alertó a su padre que sorprendido “volanteo” y provocó que el auto chocara contra el cordón y vuelque.
Ambos fueron trasladados al Hospital Centenario para recibir atención médica, aunque indicaron que las heridas fueron leves.
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar