El siniestro ocurrió esta mañana temprano en la calle Ángel Elías, entre Luis N. Palma y Rivadavia. Según informaron desde Tránsito, un hombre manejaba con su hija a bordo rumbo a la escuela y se habría dormido.

Ante esta situación, la joven alertó a su padre que sorprendido “volanteo” y provocó que el auto chocara contra el cordón y vuelque.

Ambos fueron trasladados al Hospital Centenario para recibir atención médica, aunque indicaron que las heridas fueron leves.