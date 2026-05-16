Un partido de Fútbol 5 entre mujeres terminó en una batalla campal en Paraná. El episodio ocurrió este viernes cerca de las 22 en un predio deportivo ubicado sobre Avenida de las Américas.

Según trascendió, todo habría comenzado tras una fuerte discusión por una falta dentro del partido. Los reclamos subieron de tono, aparecieron los insultos y los empujones.