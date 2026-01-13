El hecho ocurrió en calle España, entre Pellegrini e Italia, en la ciudad de Paraná, cuando un colectivo de la línea G retomó la marcha mientras el pasajero descendía.

La maniobra provocó que el adulto mayor perdiera el equilibrio y golpeara violentamente contra el cordón de la vereda, generando escenas de desesperación entre quienes presenciaron la caída.

Ricardo, vecino de la ciudad, fue el último en bajar por la puerta trasera. Según los primeros testimonios, aún no había apoyado ambos pies en la vereda cuando el colectivo avanzó. El impacto contra el suelo, especialmente en la cabeza, desató gritos de auxilio y un clima de tensión que paralizó la zona.



Entre los testigos, una joven llamada Victoria se convirtió en protagonista clave. Al advertir la caída, corrió a asistir al herido. Con conocimientos en primeros auxilios, logró contener la situación hasta la llegada de la ambulancia.

“Lo primero que hice fue acercarme. Tenía un corte en el brazo y un moretón que se expandía rápido, pero estaba consciente”, relató. Su rápida intervención evitó que la escena se desbordara y permitió que el hombre recibiera atención médica sin demoras.



La Comisaría Primera cercó la zona y personal de Criminalística realizó pericias en la parada y la calzada. Todos los pasajeros descendieron del colectivo para declarar, mientras el chofer fue detenido por orden de la fiscal Huerto Felgueres, como parte del procedimiento judicial.

Se dispusieron pruebas de alcoholemia y toxicológicas, además de relevamientos técnicos para reconstruir la mecánica del accidente.