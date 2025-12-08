Un patrullero de la Sexta se vio involucrado este lunes en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Sargento Cabral y Sarmiento, en Concordia. La jornada, marcada por la lluvia constante, generó condiciones de circulación más riesgosas que habrían contribuido al impacto entre el móvil policial y un automóvil particular.

De acuerdo con los primeros datos, el patrullero pertenecía a la Policía de Entre Ríos y estaba afectado a la Comisaría Sexta. El choque provocó que tanto los efectivos como la conductora del vehículo particular necesitaran asistencia médica inmediata, por lo que todos fueron trasladados al hospital Masvernat para su evaluación clínica.

El personal policial ingresó al nosocomio con traumatismos leves y, tras recibir la atención correspondiente, fueron dados de alta. Ninguno de ellos presentó lesiones de gravedad y permanecen fuera de peligro.

La conductora, embarazada, fue atendida en el área de Ginecología

La conductora del automóvil, una mujer que cursa un embarazo, también fue trasladada al hospital para recibir controles preventivos. Los profesionales médicos la derivaron al área de Ginecología, donde se realizaron estudios específicos para asegurar su bienestar y el del bebé.

Si bien no se reportaron complicaciones iniciales, los médicos mantuvieron el protocolo habitual para este tipo de situaciones, garantizando un monitoreo completo debido al estado de gestación de la víctima. La mujer permaneció en observación hasta que se confirmara que no existían riesgos asociados al impacto. (Con información de Diario El Sol)