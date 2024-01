Si algo le faltaba al actual verano era una historia de amor inverosímil, pero cargada de detalles que afirman que es real. Es que según relató un periodista oriental, el último jueves habrían tenido un encuentro íntimo el presidente Luis Lacalle Pou y Viviana Canosa en una casa en el barrio Pilares de José Ignacio, a pocos kilómetros de Punta del Este.

En diálogo con Juan Etchegoyen de Mitre Live, el periodista Martín Lema ofreció detalles de este supuesto encuentro, que tuvo su correlato oficial, a partir de un evento en el que participaron ambos protagonistas. "Esto fue el jueves 11 de enero en un evento que organizó el Ministerio de Turismo en Punta del Este. Lo organizó más que nada porque es a beneficio de 'La Noche Materna'. Fueron muchas personas de la política y también personas reconocidas del mundo del espectáculo", reveló el uruguayo, quien antes había afirmado que "ellos siempre han tenido atracción".

Según la versión que charlaron los dos comunicadores, luego del evento habrían ido por separado, primero él y luego ella, a encontrarse en esta casa alejada de las miradas. La fuente de Lema es secreta de acuerdo a lo que él mismo contó, ya que "trabaja para una de las dos personas" y la quiere cuidar.

"Esa persona me comentó que en el evento ella se sacó una foto con el padre. Que no hubieron miradas, ningún acercamiento. Fue todo muy de bajo perfil, para que ninguna persona se diera cuenta que estaba pasando algo", relató el uruguayo. El reportero no supo explicar si el lugar pertenecía o no a Lacalle Pou, o si era alquilado.

"Está en Punta del Este, pero lejos. En Pilares de José Ignacio. Un lugar sumamente privado, reservado. Yo me enteré por la fuente, si no ni me enteraba ni yo ni nadie", detalló Lema. "Pasaron la noche juntos, se podría decir, y el romance que mucha gente quería que se dé, se terminó dando el jueves por la noche", afirmó.

"¿Vos te animás a asegurar que pasó de todo ahí?", le preguntó el argentino. "Solamente ellos saben lo que pasó dentro. Pero son dos personas grandes, estuvieron en un lugar ambos, no creo que hayan jugado a las cartas. La pasaron bien, por algo estuvieron ahí esa noche", precisó Lema.

"Ella y él están solteros, y ahora están juntos claramente", aseguró el periodista uruguayo. Es que el mandatario oriental está separado desde julio del año pasado, mientras que Canosa se encuentra soltera desde hace algo más de tiempo.

El informante además recordó que "en la entrevista que le hicieron en pandemia al señor, él estaba en pareja", en referencia al reportaje que le realizó la periodista de LN+ en 2023 a Lacalle Pou.

Según Lema, ambos protagonistas del romance ya están juntos. "Está bueno preguntarle a la fuente. Me lo cuentan, voy a la fuente y si me decía que no, no contaba esto. Pero no me dice ni que sí ni que no, me la deja picando. Y yo como periodista lo tengo que contar. Porque es algo muy lindo, obviamente. Dos personas que se juntan, se quieren, ahí hay algo", se animó a decir.

Lo cierto es que la única respuesta que le otorgó Canosa a Lema fue de una sola línea y por WhatsApp. "Buenas tardes, de mi vida privada no hablo. Abrazo", habría escrito la periodista argentina. Por lo que el envalentonamiento para afirmar la versión surge más que nada de la fuente anónima que le garantizó que el encuentro se había dado.

"Yo no lo puedo creer. Las vueltas de la vida. Él se separa, ella está soltera. Y se da que el destino los junta en un evento y de ahí surge todo esto. Que para mí ya estaba previsto, sino no hacían todo el operativo que hicieron. Uno por un lado, otro por otro, se encuentran", repasó Lema, convencido de que fue quien informó del romance de este verano 2024. Uno de escala internacional.