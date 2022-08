"Perrito Malvado" es una mascota que se hizo conocido por estar siempre de mal humor con su dueño. El perro tiene miles de seguidores en las redes sociales y los últimos días volvió a ser viral por demostrar su "odio" con la nueva canción "Mi bebito fiu fiu".

La persona que grababa el clip no pudo evitar reírse al ver cómo su mascota se lanzaba sobre él cada vez que entonaba la popular canción que dio la vuelta al mundo en poco tiempo.

Más de 300 mil usuarios dejaron su 'me gusta' en el video de TikTok y no demoraron en apoyar al perrito. "Este perro me representa", "A mi perrita tampoco le gusta", se puede leer de algunas personas.