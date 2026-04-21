Una mujer sufrió la fractura de las dos muñecas luego de caer de su bicicleta cuando intentó esquivar a un perro suelto que se le cruzó en el camino en La Criolla, departamento Concordia.

El episodio ocurrió durante la tarde del martes 14 de abril, cuando una joven pareja salió a pasear en bicicleta. La mujer iba adelante en uno de los rodados, mientras que su esposo circulaba detrás con su bebé en una sillita.

Según se informó, al transitar por calle Río Uruguay, frente a la Estación del Ferrocarril, un perro suelto se cruzó de manera repentina e intentó morder a la ciclista.

Por la sorpresa y el miedo, la mujer cayó al pavimento y terminó con lesiones de gravedad. Luego del hecho, fue trasladada al hospital Delicia Concepción Masvernat, en Concordia, donde debieron enyesarle ambos brazos por 35 días.

Con el correr de las horas, la damnificada contó que la dueña del animal apareció, se hizo responsable por lo ocurrido y además ofreció ayudarla económicamente.