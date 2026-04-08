Román Kroh, piloto de Gualeguaychú y campeón de la Fórmula 3 Entrerriana, lanzó una campaña en sus redes sociales con el objetivo de reunir el presupuesto necesario para dar el salto a la Fórmula 2 Argentina, una de las principales categorías de monoplazas del automovilismo nacional. La iniciativa surge a partir de la posibilidad concreta de ser parte de la competencia prevista para el 19 de abril en Concepción del Uruguay, en el marco de la presentación del Turismo Carretera.

El joven volante, de 19 años, explicó que necesita recaudar alrededor de 9 millones de pesos para poder concretar esta oportunidad. En ese marco, apeló directamente al apoyo de sponsors y también de la comunidad, difundiendo un alias para quienes deseen colaborar. “Cada peso es un paso más hacia el cumplimiento de mi sueño”, expresó.