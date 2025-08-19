Un episodio con arma de fuego ocurrido en San José de Feliciano, al norte de la provincia de Entre Ríos, dejó como saldo a un cadete herido. El hecho tuvo lugar el pasado viernes, aunque fue difundido oficialmente recién en las últimas horas a través de un comunicado emitido por la Jefatura Departamental.

De acuerdo con la información oficial, el autor del disparo fue un efectivo policial oriundo de Paraná, quien se encontraba en la ciudad para asistir a una celebración. Según comunicaron desde la fuerza, “al cambiarse de uniforme por ropa de civil, en diálogo con amigos, al sacar el arma de su funda, se le escapó un disparo”.

El proyectil impactó en un cadete de primer año, también perteneciente a la institución, aunque por fortuna la herida no revistió gravedad. En el mismo parte policial se detalló que “el proyectil impactó en la pierna derecha de un cadete de primer año, quien fue dado de alta ese mismo sábado. El arma fue secuestrada, se iniciaron actuaciones internas de oficio y remarcan que no existió denuncia alguna”.

Sin detenidos ni denuncia formal

Por el hecho, no hubo personas detenidas. Desde la Policía confirmaron que se trató de un suceso fortuito y que el efectivo involucrado no se encontraba en funciones al momento del disparo. En tanto, la situación fue comunicada inmediatamente a la fiscal Gisela Muñiz, quien ordenó las diligencias correspondientes al caso.

Se supo que la fiscalía trabaja con actuaciones de oficio, dado que no se presentó denuncia formal por parte de la víctima ni de otras personas. En paralelo, la fuerza policial inició una investigación interna, aunque por ahora no se comunicaron sanciones administrativas.

La pistola involucrada, que pertenecía al efectivo paranaense, fue secuestrada de forma preventiva mientras avanza la investigación. Las pericias balísticas permitirán determinar con precisión cómo se produjo el disparo, aunque los primeros indicios coinciden con la versión de un accidente no intencional.