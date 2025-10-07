Un nuevo hecho conmociona a la Policía Departamental.

Según denunció la madre de la víctima, la adolescente se encontraba bajo el cuidado de su pareja, un policía de nuestra ciudad, y cuando llegó a su casa se encontró con él abusando sexualmente a su hija.

La mujer radicó la denuncia el domingo en una dependencia policial. Este martes, la fiscalía a cargo de Jorge Gutiérrez citó a declaración indagatoria al policía de 33 años, quien se negó a brindar testimonio.

Luego de ello, se dispuso su detención preventiva.

La justicia investiga el presunto abuso sexual con acceso carnal, agravado por el vínculo y por tratarse de un funcionario policial.

La menor fue revisada por médicos, que confirmaron los indicios del abuso sexual denunciado, y habrían señalado rastros de abusos sexuales que datarían de por lo menos un año.