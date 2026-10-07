Un motociclista sufrió una fractura de pierna izquierda tras protagonizar un accidente de tránsito con una camioneta en la intersección de 25 de Mayo y Vélez Sarsfield en la ciudad de Victoria. El siniestro ocurrió este miércoles alrededor de las 7 y la víctima fue trasladada en ambulancia al Policlínico local.

De acuerdo con la información policial, por causas que se tratan de establecer colisionaron una camioneta Ford F100, conducida por un hombre de 37 años, y una moto Hero Pulse, guiada por un hombre mayor de edad. Tras el impacto, el conductor del rodado menor terminó chocando contra un comercio ubicado en esa esquina, en un hecho que se suma a otros siniestros viales con motociclistas gravemente heridos.

El motociclista sufrió una fractura y fue hospitalizado

Producto del accidente, el motociclista, que se dirigía a su lugar de trabajo como funcionario policial, debió ser asistido por personal de emergencia. Luego fue derivado al Policlínico local, donde los profesionales médicos constataron lesiones de carácter grave por una fractura en la pierna izquierda.

Según se informó, ambos conductores circulaban en regla ante las normas de tránsito al momento del siniestro. De todos modos, las circunstancias del choque quedaron bajo investigación para determinar la mecánica del hecho.

En el lugar se realizaron las diligencias sumariales correspondientes, con conocimiento de la Unidad Fiscal en turno. Las actuaciones buscan establecer cómo se produjo la colisión entre la camioneta y la moto en una esquina de tránsito urbano.