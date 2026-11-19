El subjefe departamental de la Policía de Villaguay, Santiago Cerca Cáceres, brindó detalles sobre el ataque con un cuchillo a dos efectivos policiales ocurrido en una vivienda de calle Héroes de Malvinas al 300. Según relató, la intervención comenzó a partir de un llamado de la abuela del joven, quien tenía medidas restrictivas vigentes.

El funcionario explicó que el episodio ocurrió en una zona oscura, fuera del área urbana. Cuando los efectivos llegaron al lugar, el joven apareció sorpresivamente desde atrás de un árbol y atacó a ambos policías con un cuchillo.

Según el relato de Cerca Cáceres, el muchacho arrojó primero una puñalada a la altura del rostro de la policía mujer. “La oficial logró esquivar el ataque, no así el chofer del patrullero, que recibió una herida en la parte posterior de una de las piernas”, describió.

Tras la agresión, el joven escapó del lugar. El policía herido fue trasladado al hospital, donde recibió las primeras curaciones, y posteriormente derivado a un sanatorio privado para continuar con la atención médica.

Detuvieron al agresor y secuestraron el cuchillo

Cerca de las 20.30, personal del Comando Radioeléctrico logró localizar al joven y detenerlo. Durante el procedimiento también secuestraron el arma utilizada en el ataque: un cuchillo de cocina común, marca Tramontina.

Sin embargo, la situación no terminó allí. De acuerdo con el relato del subjefe departamental, el detenido también intentó agredir a los funcionarios que intervinieron para reducirlo.

“Estaba fuera de sí y se activó el protocolo de salud mental. Fue trasladado al hospital Santa Rosa, donde está atendido con custodia policial”, explicó el funcionario.

Cómo se encuentra el policía herido

Respecto del estado de salud del agente, Cerca Cáceres indicó que la herida tiene aproximadamente seis centímetros de profundidad y que comprometió parte del músculo de la pierna.

El efectivo ya se encuentra en su domicilio, aunque deberá atravesar un período de recuperación y permanecerá fuera de servicio durante un tiempo.

“Necesita curación y va a quedar fuera de servicio un tiempo”, precisó el subjefe.

Por último, el funcionario señaló que, si bien existen antecedentes de agresiones contra policías durante distintos procedimientos, no suelen registrarse episodios de estas características. “Se registran agresiones, pero no de este tipo de manera tan violenta”, sostuvo.

La causa quedó caratulada como lesiones leves y resistencia a la autoridad, con intervención de la Fiscalía de turno.