Un efectivo de la Policía de Entre Ríos protagonizó un rescate en el río Gualeguaychú, donde un hombre intentó quitarse la vida. El oficial José Luis Monsalvo se arrojó al agua para auxiliarlo y, con la colaboración de vecinos que aportaron sus canoas, consiguió llevarlo hasta la costa mientras le practicaba maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

En declaraciones a Canal 9 Litoral, Monsalvo contó que se encontraba recorriendo distintos barrios de la zona norte junto al sargento Luciano Villar cuando recibieron un aviso de la sala de tráfico del Comando Radioeléctrico.

Una persona había alertado que un hombre estaba colgado de una soga en inmediaciones del Boulevard De León, en el sector conocido como Plaza de Agua. Un vecino había intervenido para ayudarlo y cortó la soga, pero el ciudadano se arrojó al río.

El policía explicó que el primer vecino que dio aviso los orientó hasta el lugar donde se encontraba el hombre, a unos 200 metros hacia el norte, en una zona de campo.

Cuando llegaron, observaron que estaba a unos 40 o 50 metros de la costa, con el cuerpo sumergido y solamente el rostro fuera del agua.

No dudó y se arrojó al río

“Observamos una persona en el río a unos 40 o 50 metros, con el cuerpo sumergido. Solamente tenía lo que es el rostro afuera, ya inconsciente“, relató Monsalvo.

Ante esa situación, el oficial tomó una decisión inmediata: “Me saco el correaje, me saco el chaleco, me saco los borcegos y me lanzo al río”.

Mientras se acercaba, una canoa que pasaba por el lugar respondió a los gritos y las señas de los policías. La persona que navegaba colaboró para sacar al hombre del agua y llevarlo hasta un terraplén.

“En ese entonces no reaccionaba, a simple vista sin vida”, recordó el efectivo. Una vez que consiguieron sacarlo, comenzó a practicarle maniobras de RCP.

El rescate todavía no había terminado. El lugar donde estaban era de difícil acceso y se encontraban a unos 200 metros de un sector al que pudiera llegar una ambulancia. La primera persona que los había ayudado con su embarcación se retiró, por lo que los policías pidieron colaboración a otro vecino que estaba en la zona.

Un hombre de apellido Morales prestó su canoa, que era a remo, para trasladar al ciudadano hasta un punto de la costa al que pudieran acceder los equipos de emergencia.

“Morales remaba en la canoa. Íbamos los tres, Morales remaba y yo realizaba maniobras de RCP al ciudadano para que continúe con vida”, contó Monsalvo.

Durante el trayecto, recorrieron unos 100 metros por una curva del río hasta alcanzar nuevamente tierra firme.

El oficial también destacó la intervención de sus superiores y de los equipos de emergencia. El comisario Molina, segundo jefe de la Comisaría Tercera y jefe de Operaciones, llegó al lugar y se coordinó el operativo para el traslado sanitario.

“Llegó personal de salud, se hizo cargo. Subimos a este ciudadano con vida a la ambulancia, ya estaba reaccionando de mejor manera”, relató.

Además, se desplegó un operativo con distintos móviles de la Departamental para despejar las arterias y permitir que la ambulancia llegara lo más rápido posible al hospital.

El hombre está fuera de peligro

Monsalvo contó que al día siguiente regresaron para ponerse a disposición de la familia y conocer la evolución del hombre rescatado. En una primera instancia, el ciudadano había ingresado a terapia intensiva y presentaba lesiones en ambos brazos y en el cuello. Sin embargo, el oficial confirmó que su estado mejoró.

“Ahora por suerte está fuera de peligro”, expresó al referirse a la evolución del hombre.