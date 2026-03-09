En horas de la tarde, alrededor de las 14.30 horas, personal de la Comisaría Urdinarrain intervino en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 20, a la altura del kilómetro 71 aproximadamente, en jurisdicción de Gilbert.

El hecho fue protagonizado por una motocicleta marca Honda Titán CG 150, conducida por un joven de 21 años de edad (Oficial de policia), con domicilio en San Benito, departamento Paraná, quien presta servicio en Comisaría Sexta de Gualeguaychú; y un automóvil marca Fiat Uno, color blanco, guiado por una mujer de 60 años de edad, domiciliada en la ciudad de Colón.

La motocicleta circulaba por Ruta 20 en sentido Gualeguaychú–Paraná cuando, por causas que se tratan de establecer, habría colisionando con el automóvil que transitaba en sentido contrario.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado de menor porte resultó lesionado, por lo que se solicitó la presencia de personal de emergencias del hospital de Gilbert, quien lo trasladó hacia la ciudad de Gualeguaychú para una mejor atención médica.

En el lugar se trabajó con regulación del tránsito debido a que uno de los carriles permanecía parcialmente cortado. Se dio intervención de personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

Desde la Policía informaron que “se necesitan con suma urgencia (12) donantes de sangre 0 (-), 6 donantes para mañana y 6 con turnos a nombre del Oficial Gómez Máximo quien se encuentra internado en terapia intensiva. Los dadores deben estar en la sala de Banco de Sangre, del hospital Bicentenario”.