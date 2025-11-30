Un interno alojado en la Unidad XI de Piñero fue trasladado al hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe por haberse tragado un tenedor el sábado por la tarde. Por el traslado, hubo un importante operativo policial y sanitario.

El móvil del Servicio Penitenciario arribó al centro de salud santafesino a las 19, acompañado por personal del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias.

El detenido, identificado como A.C. de 27 años, presentaba una lesión interna producto de haber ingerido el utensilio metálico.

Desde el nosocomio confirmaron que se trata de un preso de alto perfil, y quedó internado en estricta custodia policial mientras se evalúa su estado de salud.

Hasta el momento, las autoridades no dieron detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el episodio dentro del penal, ni sobre la gravedad o no de su estado.

Fuente: Ahora