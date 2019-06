Un prestador turístico del Camino de la Península se quejó: "El Municipio nos discriminó"

“Lamentablemente nos fuimos confiando en esos datos, mientras que el agua seguía avanzando y subiendo de nivel. Medimos un metro y al otro día teníamos un metro y medio en la parte más alta de nuestras instalaciones. El agua ingresó muy rápido y nos causó un montón de pérdidas, tales como heladeras, ropas de cama y demás que se acerca al medio millón de pesos”, señaló el prestador turístico y explicó que “tiene seguro contra todo tipo de siniestros, pero que ninguna compañía presta un servicio a complejos que estén a la ribera de un río”.

Dijo que hay que “desarmar íntegramente todos los bungalows; sacar todo lo que tiene que ver con la electricidad, secar las paredes y volver a pintar todo, algo que habíamos hecho con anterioridad”.

El dinero es relativo porque faltan “muchas tareas por efectuar tales como limpiar, quedaron cubiertas por barro, las dos piletas, además de cinco bombas, de riego y de las piletas, quedaron bajo el agua por tres días”.

Finalmente, comentó que “si bien estoy acostumbrado a las inundaciones porque llevo 15 años en el rubro, esta fue diferente y muy dura, duele que el Municipio en esta gestión y en la anterior nos discrimine, quizás por haber elegido hacer algo sobre el río, algo bien hecho para que el turismo nacional e internacional venga todo el año y disfrute de las bondades de la naturaleza”.

Tanto el Municipio como la Prefectura, parece que no tienen una medición exacta del comportamiento del río. No existe un alerta temprana para saber qué pasa y qué puede llegar a pasar”, indicó Almirón y concluyó: “Tanto Defensa Civil como Prefectura no pasaron por esta zona”.