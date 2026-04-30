Un joven productor oriundo de Chajarí fue nominado a los Premios Gardel 2026 por su participación en un disco que competirá en la categoría Mejor Álbum Urbano.

Se trata de Mariano Joaquín, de 25 años, quien trabajó en dos canciones del álbum Gotti B: Señorita y Si Te Pinta.

La gala de entrega de premios se llevará a cabo el martes 26 de mayo y en esta edición se distinguirá lo mejor de la música nacional en 53 categorías.

Mariano expresó su emoción por formar parte de una terna en la que también aparecen artistas reconocidos como María Becerra, FMK, Milo J e Ysy A.

“Para mí es una alegría enorme poder estar nominado en estos premios y junto a gente tan grande e importante para la cultura de nuestro país”, sostuvo.

Además, remarcó que busca que este logro también sirva para impulsar a otros jóvenes de su ciudad y de la región.

Mariano contó tiempo atrás que sus primeros pasos en la música comenzaron viendo tutoriales en YouTube, con una computadora que su mamá le regaló cuando tenía 10 años.

Meses atrás había confesado que soñaba con estar nominado a premios como los Gardel o los Grammy. Ahora, con esta nominación, una parte de ese objetivo ya se convirtió en realidad.

Fuente: Chajarí al Día