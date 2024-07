Luego de una gestión realizada por la Secretaría de Desarrollo Humano y la Dirección de Desarrollo Social en el Ministerio de Capital Humano de la Nación, dos programas –uno educativo y otro referido a oficios y talleres– desembarcarán en cinco de los barrios más vulnerables de Gualeguaychú.

El primer programa está dedicado a terminalidad educativo para niveles primarios y secundarios, cuyo principal objetivo es que los que abandonaron el sistema educativo escolar que viven en esos sectores puedan terminar los estudios.

El otro programa que se pondrá en marcha tiene que ver con una capacitación en oficios, los cuales no sólo serán los clásicos como podrían ser albañilería o carpintería sino también nuevos saberes como diagramación o para ser promotor ambiental.

“La atención en este programa no es solo el oficio entendido en forma clásica, que por supuesto habrá muchos de eso, sino también que muchas personas se puedan también capacitar en otras cuestiones, sobre todo en las ambientales”, explicó a Ahora ElDía Marcos Henchoz, director de Desarrollo Social.

Los enviados del Ministerio de Pettovello

El desembarco de estos programas se dio luego de la llegada de varios agentes del Ministerio de Capital Humano que vinieron a la ciudad a chequear por ellos mismos las condiciones de los barrios vulnerables candidatos a recibir este beneficio. Llegaron a mediados de la semana pasada y durante varios días realizaron un trabajo de campo mediante el cual recorrieron las zonas, conversaron con las familias que viven en esos lugares y enumeraron cada una de las inquietudes que les compartieron.

“Recorrimos todos los barrios, hicimos contactos con los vecinos y ellos fueron charlando con todos y relevaron continuamente lo que decía uno y lo que decía el otro. Visitamos los Salones de Usos Múltiples (SUM) para ver cuáles van a ser los espacios físicos en los cuales vamos a estar trabajando estos programas. Además, también realizaron un abordaje integral de toda la comunidad, como la vinculación con la atención primaria de salud”, amplió el funcionario.

“Fue una muy buena experiencia la que hemos tenido con los agentes de Capital Humano que vinieron. Quedaron impresionados por lo que es Gualeguaychú por la potencialidad que tiene y por la infraestructura y los SUM, que es donde vamos a concentrar esta ayuda, tanto el de terminalidad educativa como el de los talleres de oficio”, agregó por su parte el secretario de Desarrollo Humano Juan Ignacio Olano.

En la previa del desembarco de los enviados por el Ministerio de Capital Humano, los agentes habían adelantado que buscaban tener un contacto fluido con los funcionarios municipales –además de Henchoz y Olano, del recorrido también participó la viceintendenta Julieta Carrazza–, pero también hablar con instituciones intermedias que estén en contacto con los sectores vulnerables. En este caso, también se reunieron con el personal de Nación enviados de Cáritas Diocesana, representantes de los pastores evangélicos, integrantes de la Corporación del Desarrollo (Codegu) e trabajadores y autoridades de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

“Nosotros manifestamos nuestra postura y hubo un marco de ida y vuelta con los técnicos muy fructífero. Ellos han sido muy amables y han mostrado un alto conocimiento de las problemáticas sociales. Se han mostrado muy sensibles y muy abiertos también, y sobre todo abiertos a opiniones. No fue algo unilateral de nosotros hacia ellos o viceversa, sino que estuvieron abiertos a sugerencias”, remarcó el Director de Desarrollo Social.

A mediados de la semana que viene, las autoridades de las diferentes dependencias de la Secretaría de Desarrollo Humano volverán a tener una reunión virtual con los enviados del Ministerio de Capital Humano, donde se van a ultimar los últimos detalles del convenio, entre ellos el monto de los fondos que bajarán a Gualeguaychú. Y aunque aún no se adelantó una cifra oficial, se estima que será cuantiosa y considerable, ya que la misma no sólo deberá sostener el salario de los capacitadores sino que además, sobre todo para el programa de oficios, se van a adquirir herramientas y maquinarias, algo que no es nada barato.

Además, también se sabrá en cuánto tiempo se podrán poner en marcha, aunque se estima que será antes de fin de año, más que nada teniendo en cuenta que Gualeguaychú es una de las primeras ciudades del país –y la primera en Entre Ríos– en iniciar este tipo de gestiones en el Ministerio encabezado por Sandra Pettovello.

“Estas van a ser todas capacitaciones que van a otorgar una certificación. Por lo tanto, las personas que realicen estos talleres van a salir con un reconocimiento, de tal manera que aquel que conozca el oficio tal vez se puede seguir perfeccionándose, y el que no sabe nada sobre el tema va a poder tomarlo como un buen momento para tener los primeros conocimientos y a su vez tomarlo como una fortaleza personal para buscar trabajo o presentarse a buscar trabajo”, sostuvo Henchoz.

¿En dónde se implementarán los dos programas?

El Ministerio de Capital Humano de la Nación tiene una serie de parámetros a la hora de poner en marcha estos programas. Estas zonas son las empadronadas en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

un barrio ReNaBaP es aquel comúnmente denominado como asentamiento y urbanización informal que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo, con un mínimo de 8 familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular a al menos 2 de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal).

En este contexto, son cinco los barrios en Gualeguaychú que entran en estos parámetros son los barrios Los Espinillos, el Tablita II (en la zona norte), el Quijano (en el oeste), y los ubicados en Calle Tropas y Ayacucho y Tropas y boulevard Martínez (en el sur).

“Es verdad que uno puede decir que hay otras zonas en la ciudad y que también necesitan esto, pero el concepto que trabaja Nación es referido a aquellos barrios vulnerables que están identificados como tal en la estructura nacional”, explicaron desde el Municipio.

Sin embargo, la intención de la Municipalidad es expandir en un futuro estos programas a otras zonas de la Gualeguaychú. “Lo que estamos charlando y gestionando es que no sea solo en los barrios ReNaBaP, sino que se pueda articular con otros barrios, como puede ser, por ejemplo, el barrio Médanos, el Villa María o el Zabalet. Es decir, lo que queremos es ampliar el radio, o que en todo caso sea un radio de confluencia al ReNaBaP”.

“En estos programas la clave es el seguimiento y la continuidad de los cursantes. El gran compromiso nuestro es hacer un buen trabajo en el terreno, en la zona, y que sostengamos esto en el tiempo, porque el gran compromiso nuestro es poder brindar estas herramientas y que repercutan de manera favorable en la vida no sólo de las personas sino también de la comunidad en general. Para que dé resultado necesitamos trabajar la continuidad en el tiempo, que es el gran desafío siempre de todos los programas”, concluyó Henchoz.