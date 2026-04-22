Todos los miércoles la Biblioteca Móvil del Instituto Magnasco recorre distintos lugares con una variedad de libros con el objetivo de crear encuentros que invitan a leer, descubrir y compartir la maravilla de la literatura.

En esta ocasión, este miércoles 22 de abril, de 17 a 19 horas, visitarán la Sala Pediátrica Hospital Centenario, para ofrecer a los más chicos una puerta de acceso a los libros.

“Salimos cada semana para acercar libros, historias y conocimiento a toda la comunidad. Creemos que el acceso a la lectura tiene que estar en todos lados”, manifestaron desde la organización.