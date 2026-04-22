ACCESO A LOS LIBROS
Un puente a la literatura: la Biblioteca Móvil del Magnasco visitará la Sala Pediátrica del Hospital Centenario
Todos los miércoles la Biblioteca Móvil del Instituto Magnasco recorre distintos lugares con una variedad de libros con el objetivo de crear encuentros que invitan a leer, descubrir y compartir la maravilla de la literatura.
En esta ocasión, este miércoles 22 de abril, de 17 a 19 horas, visitarán la Sala Pediátrica Hospital Centenario, para ofrecer a los más chicos una puerta de acceso a los libros.
“Salimos cada semana para acercar libros, historias y conocimiento a toda la comunidad. Creemos que el acceso a la lectura tiene que estar en todos lados”, manifestaron desde la organización.
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