La muerte de Carlos “Indio” Solari, ocurrida este viernes a los 77 años, sacudió al mundo de la música argentina y despertó una oleada de recuerdos en miles de seguidores a lo largo del país. Entre ellos, los de Gualeguaychú, que fue escenario de uno de los recitales más multitudinarios y recordados de su carrera solista.

El 12 de abril de 2014, el Hipódromo local se convirtió en el epicentro del rock nacional. Desde días antes, miles de fanáticos comenzaron a llegar desde distintos puntos de Argentina y países vecinos. Campamentos improvisados, banderas, caravanas y una ciudad completamente colmada fueron la antesala de un espectáculo que marcaría un antes y un después para Gualeguaychú.

Aquella noche, el Indio Solari presentó Pajaritos, bravos muchachitos junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Las estimaciones sobre la convocatoria estimaron que hubo más de 170.000 personas en el Hipodromo.

La magnitud del evento desbordó la capacidad habitual de Gualeguaychú. Hoteles, campings y alojamientos trabajaron al máximo de su capacidad, mientras que miles de personas permanecieron en espacios públicos durante todo el fin de semana. Comercios, estaciones de servicio y emprendimientos turísticos vivieron jornadas de actividad inédita.

Pero más allá de los números, el recital quedó grabado en la memoria colectiva por el fenómeno social y cultural que representó. Para los seguidores del Indio, cada presentación era una especie de ritual popular. Y la de Gualeguaychú no fue una más: muchos la recuerdan como una de las fechas más emblemáticas de la etapa solista del músico.

El show también tuvo momentos especiales para los fanáticos ricoteros, con guiños a la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y una puesta en escena que reafirmó el vínculo único entre el artista y su público.

Doce años después, y tras conocerse la noticia de su fallecimiento, aquella jornada vuelve a ocupar un lugar central en los recuerdos de la ciudad. Porque durante una noche de abril de 2014, Gualeguaychú fue mucho más que una sede de recitales: fue el escenario de una de las convocatorias más impactantes de la historia del rock argentino.

Hoy, con la partida de una de las figuras más influyentes de la música nacional, ese recuerdo adquiere un significado aún más profundo. Para miles de vecinos y visitantes que estuvieron allí, el 12 de abril de 2014 quedará para siempre como el día en que el Indio Solari hizo historia en Gualeguaychú.