El concejal del PJ Juan Boari habló en Ahora Cero Radio acerca del proyecto de expropiación del Aeródromo de Gualeguaychú, y luego también de las elecciones que se vienen en unos meses, en las que se va a definir quien es el nuevo intendente de la ciudad, ante la imposibilidad de reelección de Martín Piaggio, quien llega al final de su segundo mandato.

Acerca de esto último, Boari manifestó que “cuando el carro se pone en funcionamiento se van acomodando los melones, yo creo que es más claro que no es mi momento, que me faltaba espalda política, que la responsabilidad es importante y hay gente mejor preparada, así que trabajaré desde donde pueda aportar”, anunció.

En esa línea, aseguró que “es todo un tema ser candidato, ser intendente de una ciudad como Gualeguaychú, yo creo que naturalmente la candidatura de Roberto (Piaggio) se va dando, me parece lógico”.

Acerca de su rol en los próximos comicios, adelantó que “Estaré ayudando al proyecto, trabajando en lo que pueda aportar, no me he puesto a pensar, creo que de concejal no, no sé, tal vez en la parte del Ejecutivo o tal vez nada, trabajando de afuera”.

“Lo que me pasó a mi como concejal es que terminé trabajando mucho con las organizaciones sociales, y por más que no tenga un cargo público voy a seguir trabajando con esa gente, y ojalá que pueda seguir ahí”, expresó.

“Yo lo que veo claro es que él único que ha dicho que quiere ser candidato es Martín Roberto. Pueden venir otros, después se verá”, planteó Boari.

“Yo me bajo de alguna manera, estoy más tranquilo y más consciente”, remarcó finalmente el edil.