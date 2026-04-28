Entre las pequeñas y medianas empresas son cada vez más las que “consideran achicar su plantilla, en un contexto de menor optimismo y mayores dificultades para contratar talento”. Así lo señala la última encuesta de expectativas pyme liderada por el profesor Guillermo Fraile de la IAE Business School, con respuestas recogidas entre enero y febrero pasados,

La reforma laboral, recientemente aprobada, no parecería estar dando resultados ya que, en lo que se considera “un cambio significativo…casi la mitad de los empresarios evalúa reducir su dotación de personal en los próximos seis meses”.

Al sumar quienes afirman que “probablemente” lo harán (31,1%) con aquellos que ya lo tienen decidido (18,5%), el dato alcanza cerca del 50%, el nivel más alto de la serie relevada en los últimos años.

Cabe señalar que las pymes generan el 50% del empleo asalariado registrado y explican el 35% de la masa salarial formal, según un estudio de UCEMA. Esta universidad calcula que en el universo pyme trabajan en total 11.358.000 personas, entre trabajadores formales, no registrados, independientes, autónomos y monotributistas.

Cambio

“El dato más relevante de esta medición es el cambio en la dinámica del empleo. Por primera vez vemos que una proporción significativa de pymes no solo dejó de pensar en crecer, sino que empieza a evaluar reducir su dotación, lo que refleja un escenario de mayor cautela y menor previsibilidad”, señaló Fraile.

También creció la proporción de empresas que efectivamente redujeron personal en los últimos seis meses, alcanzando el 41,9% en la medición más reciente. A esto se suma una dificultad estructural: más del 70% de las pymes afirma tener problemas para conseguir el talento necesario para cubrir sus vacantes.

Estos datos guardan relación con otros como el Índice de Ventas Minoristas Pymes que elabora CAME. En marzo pasado, el sector minorista pyme registró un descenso del 0,6% interanual a valores constantes. La variación mensual cayó 0,4% respecto a febrero. Con estas cifras, el indicador acumula una retracción del 3,6% en lo que va del año.

Cinco de los siete rubros relevados se ubicaron en terreno negativo en la comparación interanual. Las mermas se localizaron en Perfumería (-9,8%), Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles (-8,3%) y Alimentos y bebidas (-0,9%). En sentido opuesto, el segmento de Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción creció un 2%, a la par de Farmacia, que registró un alza del 1,1% interanual.

Menor optimismo

La proporción de empresarios que espera una mejora en la situación del país en los próximos seis meses se redujo de manera significativa en el último año, pasando de niveles cercanos al 70% a poco más del 30%. En paralelo, crece la percepción de que la situación podría empeorar “lo que impacta directamente en las decisiones de inversión, contratación y planificación de las empresas”, según advierte el IAE.

El deterioro en las expectativas no es exclusivo de las pymes. Este lunes se conoció que el Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Di Tella, correspondiente a abril, fue de 2,02 puntos, nivel que representa una disminución de 12,1% respecto del mes anterior.

El actual nivel de confianza es 2,1% menor que el de abril de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, y 40,9% mayor que el de abril de 2022, durante la gestión de Alberto Fernández.

En tanto, la presión impositiva se consolida como la principal preocupación de las pymes, desplazando a la inflación como eje central, de acuerdo con la medición del IAE. Así, ante la consulta sobre qué tipo de reforma tendría mayor impacto positivo en sus empresas, casi tres de cada cuatro empresarios señalaron a la reforma fiscal por sobre la laboral.

Los resultados del relevamiento muestran un panorama marcado por la “cautela”. El informe de la casa de estudios sostiene que “La combinación de menor optimismo, dificultades para contratar y una creciente evaluación de reducción de personal configura un escenario desafiante para las pymes en los próximos meses”.