La ola de robos en la ciudad se acelera a un ritmo que da miedo. Las entraderas a viviendas se reiteran cada vez más y las consecuencias también son peores.

Según relató Luis, mecánico de la ciudad, a Ahora ElDía, “estábamos durmiendo (él con su pareja) y nos despertamos con la perra que rascaba una puerta que da al patio. Y bueno, cuando me levanté, pasé por el pasillo, vi unas huellas de barro en el pasillo que daba a la cocina y cuando me asomé no estaba el televisor en el living”.

“No vi la ventana abierta del living porque la habían cerrado, pero cuando me asomé a la cocina vi que se veía la puerta del garaje abierta y ahí empecé a ver que faltaban las cosas, seguramente salieron corriendo ahí porque yo viendo después los vídeos más o menos es esa hora que salen corriendo”, detalló Luis.

Pero el robo no sólo generó cuantiosas pérdidas materiales, sino que impactó de lleno en la salud en la pareja de Luis. “Y ahí empezamos a ver que faltaba, me asomé arriba y faltaba el televisor, la bici, una motogodaña nueva, ropa que había acá en la cocina, un equipo música... y bueno, ahí terminamos cerré con media llave porque me llevaron un manojo de llaves de la casa, y cuando nos acostábamos un ratito y se sentía mal ella y bueno vino mi hija temprano, la llevaron a una salita primero porque se sentía mal y qué sé yo y de ahí la mandaron a un cardiólogo, y se le hicieron los estudios y saltó que estaba con un infarto", expresó el gualeguaychuense.

En este punto, agregó que “se hicieron todos los controles y tuvo hasta hoy internada con todos los aparatos en el hospital y ya está bien, ya está en reposo así que el robo pasó obviamente a total segundo plano”.,

“Y acá estamos luchandola, un vecino me pasó unas cámaras, pudimos ver las horas, 25 minutos estuvieron acá adentro”, se sorprendió Luis, lamentándose lo ocurrido.

Por estas horas, la Policía Departamental está abocada a intentar identificar a los delincuentes, a través de las cámaras de seguridad a las que también accedió Ahora ElDía, en las que se observa la hora en la que ingresan y luego se van corriendo.