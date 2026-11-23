La brutal agresión ocurrió en un kiosco de Merlo y quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes se observa cómo un joven se acerca por detrás a Santiago, que estaba sentado junto a un amigo, y comienza a golpearlo sin que mediara una discusión previa. El primer impacto lo dejó prácticamente sin reacción: perdió el conocimiento y terminó desplomado sobre la silla y luego en el suelo.

El episodio generó preocupación por la violencia del ataque y por la actitud de los dos jóvenes que acompañaban al agresor. Según relató Pablo, el padre de la víctima, “ninguno intervino para detener la golpiza ni para asistir a Santiago después de que quedara inconsciente”. Por el contrario, sostuvo que ambos habrían cumplido un papel para impedir que el amigo de su hijo pudiera defenderlo.

“Fue agresión directa y premeditada. Los dos chicos que se van de la otra mesa estaban con el agresor. Mi hijo estaba con un amigo tomando una gaseosa y no hubo palabras. No hubo nada anteriormente. Se levantó, fue y lo agredió”, contó Pablo al ser entrevistado en TN.

El hombre aseguró que su hijo “no tuvo oportunidad de reaccionar” y que el ataque comenzó de “manera sorpresiva”. También explicó que, después de revisar las imágenes, pudo comprender por qué Santiago no había logrado defenderse. “Lo golpeó de atrás”, describió.

El motivo de la agresión

Al ser consultado sobre qué pudo haber desencadenado el episodio, Pablo explicó que los jóvenes se conocen porque viven en una ciudad donde, según describió, “Merlo es muy chico”. De acuerdo con su relato, el conflicto estaría relacionado con una cuestión sentimental: “Santiago está conociendo a la exnovia del joven que lo atacó”.

El padre sostuvo que no existió una discusión ni un enfrentamiento previo dentro del establecimiento. “El agresor se levantó de otra mesa y se dirigió directamente hacia él para golpearlo”, remarcó.

Para Pablo, esa secuencia demuestra que no se trató de una pelea entre dos personas que se enfrentaron, sino de una agresión unilateral. “Lo agarra desprevenido, de espalda”, insistió.

También cuestionó que los otros dos jóvenes que estaban con el atacante no hayan hecho nada para frenar la situación. Según su interpretación, uno permaneció en la mesa mientras el otro se ubicó detrás del amigo de Santiago, lo que habría dificultado que pudiera intervenir para defenderlo.

“Por eso te digo que fue premeditado. Uno se queda en la mesa de al lado y el otro está atrás del amigo de mi hijo, que está sentado, para que tampoco pueda defenderlo”, afirmó.

Los antecedentes del rugbier agresor

Durante la entrevista, Pablo también se refirió a los antecedentes de violencia que, según dijo, tendría el joven que golpeó a Santiago. Aclaró que no sabe si existen denuncias formales en su contra, pero aseguró que conoce episodios anteriores. “Sé que es una persona muy violenta, ya tiene antecedentes”, señaló.

El padre contó que, después del ataque, habló con la madre del joven y que ella misma le habría mencionado que su hijo había tenido otros episodios de violencia. No brindó detalles sobre esos hechos ni precisó si derivaron en actuaciones judiciales.

Cómo fue el ataque: una trompada que lo dejó inconsciente

Uno de los momentos más impactantes del relato fue la descripción que hizo Pablo sobre el primer golpe. Según contó, cuando Santiago llegó a su casa después de trabajar, le preguntó qué había sucedido. Al ver el video de las cámaras de seguridad, comprendió que su hijo había quedado sin posibilidades de defenderse desde el primer impacto.

“En la primera piña ya se la pega entre la nuca y la sien y va todo hacia atrás. Ya en el primer impacto él pierde el conocimiento”, relató.

“No pude hacer nada”, fue la explicación que Santiago le dio a su padre.

Pablo agradeció especialmente la intervención de una mujer que estaba en un comercio cercano y que, según contó, se acercó para intervenir. También mencionó que otra mujer siguió al agresor y a sus acompañantes mientras se retiraban del lugar.

De acuerdo con su relato, los tres jóvenes se fueron juntos y el atacante se retiró sin detenerse a comprobar cómo estaba la víctima. “Se van los tres, se va victorioso y festejando lo que acaba de hacer”, aseguró.

El padre también cuestionó que ninguno de los acompañantes se acercara a socorrer a Santiago, que había quedado tendido y sin capacidad de reacción. “No le pegaron, pero permitieron que le pegaran. Y ni siquiera socorrieron a la persona golpeada”, sostuvo.

Para Pablo, la responsabilidad no termina en quien ejecutó los golpes. Consideró que los otros dos jóvenes también deben ser investigados por su comportamiento antes, durante y después de la agresión.

El estado de salud de Santiago

A pesar de la violencia del ataque, Santiago se encuentra en recuperación y, según informó su padre, los estudios médicos realizados después del episodio no arrojaron una situación que impidiera que continuara con reposo en su casa.

“Mi hijo hoy está mejor, está bien. Después de hacerle una serie de estudios, una tomografía, ahora está con reposo, hielo, calmantes y antiinflamatorios”, explicó Pablo.

El joven permanece descansando y debe continuar con los cuidados indicados. Su padre reconoció que la evolución de su hijo es lo que hoy más tranquilidad le da, aunque todavía atraviesa la angustia de lo sucedido. “Lo que más contento me pone como padre es que puedo tener a mi hijo acá al lado mío y que está bien”, expresó.

Sin embargo, insistió en que el desenlace podría haber sido mucho más grave. La trompada que recibió en una zona sensible de la cabeza y la pérdida de conocimiento inmediata generaron una preocupación especial en la familia.

“Una piña en la sien capaz que terminábamos hablando de otra cosa”, advirtió. Y agregó: “Esto podía terminar en tragedia tranquilamente”.

Pablo adelantó que tiene previsto presentarse directamente en la Fiscalía para denunciar lo ocurrido. Explicó que prefiere no iniciar el trámite en una comisaría porque el padre del agresor sería policía, una circunstancia que, según dijo, le genera desconfianza respecto de cómo podría manejarse la situación.