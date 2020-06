Un sacerdote "exorcizó" la pandemia: "Somos afligidos por nuestros pecados"

Además, pidió a Dios “maldigas a esta peste del Coronavirus, que nosotros pecadores rechazamos” para que “librados por tu clemencia de esta peste, libremente dirijamos nuestra acción de gracias a tu majestad”. La celebración, por medidas sanitarias, se hizo sin público y con la sola participación del párroco y de algunos feligreses que guardaron distancia social.

Luego, Patat anunció: “Ahora hacemos un exorcismo: Te expulso, pestífera epidemia del Coronavirus, por Dios Padre, omnipotente; por Jesucristo, su único hijo; por el Espíritu Santo, que procede de ambos, para que te alejes rápidamente de nuestros campos, pueblos, ciudades, de nuestros hogares y no permanezcamos más en ellos, si no que te vayas a otro lugar en el cual no puedas hacer daño a nadie”.

“Para que a cualquier parte donde vayas, seas expulsada y acabes de día en día y desaparezcas de tal manera que no se encuentren más rastros de vos en ningún lugar”, agregó.

Luego, al momento de la súplica a la Patrona de la ciudad, se arrodilló en un atril y pidió: “Que Ella aleje también la pandemia del Coronavirus”. Tras solicitar un momento de silencio, requirió que la comunidad pida que “Nuestra Señora del Rosario, fundadora y patrona de Paraná, así como hizo el milagro cuando llegó aquí, alejando a los indígenas por intercesión del primer párraco, el cura Montiel, y también en un momento de sequía” aleje ahora “esta pandemia”, remarcó.

La celebración

Este jueves 25 de junio se conmemoró un nuevo aniversario de la elevación de la Baxada del Paraná a Villa bajo la Advocación de “Nuestra Señora del Rosario” en el año 1813.

La Oficina de Prensa del Arzobispado informó que la imagen original de la Patrona y Fundadora, saldrá al atrio para que “ayude a todos, creyentes y no creyentes, a sobrellevar esta prueba impensada”, en referencia a la pandemia mundial de Covid-19.

El momento se realizó de la siguiente manera: a las 15 hs. se celebró la misa en el interior del templo, luego la imagen histórica de la Virge fue sacada al atrio de la Catedral, donde se hizo la súplica y se volvió a ingresar.

El procedimiento se realizó respetando las normas vigentes (no más de ocho personas con barbijo y el debido distanciamiento). Este gesto contó con la autorización del Ministerio de Gobierno y Justicia a través de la Resolución 176, informó el Arzobispado. (APFDigital)