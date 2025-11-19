Según relataron los dueños, los tres perritos habían salido al patio luego de la cena. Minutos después escucharon sus quejidos y, al salir, descubrieron que dos de ellos ya estaban sin vida. Temiendo que se tratara de algún tipo de envenenamiento, observaron en la vereda la presencia del sapo gigante, de aproximadamente 22 centímetros, y decidieron pedir ayuda.

El hecho ocurrió en un domicilio de calle Quintana al 1045, zona SurEste de la ciudad. Ante la situación, los propietarios solicitaron de inmediato la intervención del Cuartel de Bomberos Voluntarios. Dos efectivos acudieron al lugar y, con las medidas de precaución necesarias, capturaron al animal para luego trasladarlo a una veterinaria local.

Consultada por CristalUrdi, la médica veterinaria Florencia confirmó que es posible que el animal haya provocado la muerte de los perros. Explicó que se trataría de un sapo de caña (conocido también como Cane Toad), una especie originaria de América que habita mayormente en el norte del país, y que segrega una toxina altamente peligrosa para perros y gatos.

“Cuando un perro lame o muerde uno de estos sapos, la toxina puede causar un infarto o paro cardíaco casi inmediato”, advirtió la profesional. Además, solicitó alertar a la población, ya que podrían aparecer más ejemplares.

De acuerdo a lo que informa la Dra. Veterinaria que vio el anfibio, dijo que: ” La intoxicación en humanos es poco común. Se suele asociar a niños generalmente. Puede generar síntomas locales como ardor o salivación. Ardor en los ojos. Todo depende de la concentración de la toxina a la cual se expone el individuo. A altas concentraciones o de ingerir un sapo (que es muy raro que pase) puede generar síntomas mas graves, como convulsiones por ejemplo.

Para una información mas precisa, deberían consultar con un medico de humanos. Para que les brinde información mas completa y medidas de precaución y como actuar en caso de intoxicación. La toxina se segrega en la superficie de la piel del sapo, como mecanismo de defensa. La gran mayoría de los sapos lo tienen. Por lo tanto, es el contacto directo lo que puede desencadenar una intoxicación.”

Se recomienda a los vecinos:

Mantener a las mascotas dentro de casa durante la noche.

Evitar que los animales se acerquen o jueguen con sapos o anfibios desconocidos.

En caso de contacto, acudir rápidamente a un veterinario.

Comunicar la presencia de estos sapos a Bomberos o al área municipal correspondiente.



INFORME DE BOMBEROS

En la noche del martes casi madrugada de miércoles, fuimos alertados por vecinos de calle Quintana al 1000 por la presencia de un anfibio (sapo) de tamaño considerable y no común en la zona.

Los propietarios del lugar manifiestan que escuchan aullidos de sus 2 perros y momentos después lamentablemente pierden la vida.

Nos acercamos al lugar y se procedió a la contención del anfibio, resguardándolo en un recipiente para un posterior análisis.

En la mañana de hoy se lleva al animal con un médico veterinario el cual dictamina que no es una especie venenosa para seres humanos, en cambio si resulta tóxico para mascotas, lo cual debido a su tamaño se potencia la toxicidad.

El anfibio luego del analisis fue liberado en su habitat natural lejos de la ciudad.

Queda dictaminar el motivo de la muerte de las mascotas involucradas pero es probable que hallan tenido contacto con el anfibio.

Por lo cual informamos a la comunidad que ante cualquier avistaje de este tipo de animal se comuniquen con Bomberos para lograr la captura.

