Desde la Cooperativa Eléctrica informaron que en las primeras horas de la tarde de este jueves se produjo un desenganche en la Celda 1 del sistema eléctrico, lo que generó interrupciones en el suministro para numerosos usuarios.

Según comunicó la entidad, alrededor de las 15:10, personal técnico comenzó a recorrer la línea afectada con el objetivo de localizar el punto exacto donde se había producido la falla que ocasionó el desenganche.

Tras las tareas de inspección, alrededor de las 15:30 se detectó que el inconveniente estaba relacionado con un seccionador dañado ubicado en la intersección de las calles Montana y Roca. A partir de ese diagnóstico, la Cooperativa logró restablecer parcialmente el servicio eléctrico en distintos puntos.

De acuerdo con la información oficial, la normalización alcanzó inicialmente a la zona de la ENET Nº 2, mientras continuaban las tareas para reparar el equipamiento afectado y restablecer por completo el suministro.