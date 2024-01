Gustavo Hein, presidente de la Cámara de Diputados, admitió que el caso de Joaquín Bahl, hijo del exintendente y exprecandidato a gobernador del Frente Más para Entre Ríos, no es el único caso bajo investigación; se está analizando el contrato de un segundo hijo Bahl.

Uno (Joaquín) fue contratado en la Cámara Baja el 23 de diciembre de 2022 y generó polémica la semana pasada; ahora, se conoció que un segundo hijo de Bahl fue contratado 27 de diciembre de 2022. De momento se judicializó el caso de Joaquín Bahl, designado el 23 de diciembre de 2022 y que acudió con un recurso de amparo. Diputados revocó su designación y se inició el trámite para dar de baja su cargo.

El caso de Joaquín Bahl

Hein habló con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7 y mostró su sorpresa por el hecho de que el hijo de Bahl haya personalizado en él la presentación: no fue contra la presidencia de la Cámara de Diputados sino contra Gustavo Hein. “Yo recibí con cierta sorpresa la presentación de ese amparo, porque allí se habla de persecución ideológica y lo toman como algo personal”, contó.

El legislador insistió en su perplejidad por el cariz que tomó el caso del hijo del exintendente Bahl. “Lo han tomado desde una persecución ideológica con respecto al nombre propio. Me parece que hay cuestiones que se pueden corroborar. Para nosotros hubiera sido más fácil, más sencillo para esta presidencia haber tomado la decisión de dar de baja la totalidad de los decretos, incluyendo a varios agentes. Sin embargo, nos tomamos el trabajo, el camino más largo y más difícil, e individualizar a los que trabajaron y los que no trabajaron. Hay casos en los que las personas fueron nombradas y pasadas a planta sin siquiera hacer trabajo administrativo. (El hijo de Bahl) no estuvo ligado a la Cámara y aun así fue recategorizado. No es una cuestión personal, no es cuestión ideológica”, subrayó.

Hein pone de relieve la premura con la que Joaquín Bahl accedió a un cargo en la Cámara de Diputados sin siquiera haber estado ligado previamente por algún tipo de contratación, de servicios o de obra. “Había sido designado pero nunca previamente había estado vinculado a la Cámara. Hizo una carrera muy rápida. Nunca se vinculó a la Administración. El 23 de diciembre de 2022 fue designado sin haber estado previamente vinculado. Eso es lo que observamos: es un hecho que no va de la mano de la carrera administrativa. Lamentablemente, se han naturalizado estos procesos. Y se contrapone con aquel empleado que va todos los días a trabajar, y que no logra estos beneficios. Los que están cercanos al poder sortean ciertos procesos, que no van de la mano de las buenas costumbres. Ahora, el que fue a trabajar, sigue trabajando. El que nunca fue a trabajar, está en serios problemas. Estamos viendo no a qué partido pertenece. No discutimos espacios políticos. Estamos discutiendo quien fue responsable y quién no con los dineros de todos los entrerrianos”, apuntó.

Dijo, de igual modo y aun cuando el hijo de Bahl acudió con un amparo a la Justicia, que están habilitadas las vías administrativas para reclamar por la decisión que se tomó respecto a su designación en planta. “Lo que está poco correcto es que vayan sobre Gustavo Hein y no la estructura de la presidencia de la Cámara. Hoy soy un agente de paso en esto. Mi proceso terminará en unos años como presidente de la Cámara. Cuando no hay argumentos, descalificar puede ser una herramienta. Pero tienen todos los derechos para reclamar, aunque nosotros también tenemos herramientas que nos llaman la atención: que haya personas que no han ido a trabajar tengan las mismas posibilidades de aquel que va todos los días a trabajar, y muchas veces con menos remuneración. Somos unos privilegiados los que estamos en la Cámara”, planteó.

“No tengo el gusto de conocerlo a Joaquín. He tenido relación con su padre por una cuestión protocolar. No sé por qué eligieron la vía judicial para reclamar. Creerán que es la más factible. No sabría qué responder, no sabría por qué. Está en su derecho. Pero pido coherencia. Pero no es algo que abunda en nuestro segmento”, señaló Hein.

Otro hijo de Bahl en la Legislatura

Hein expresó además que un segundo hijo de Bahl está bajo la lupa. Ambos hijos del ex intendente de Paraná (es padre de tres varones) fueron contratados en diciembre de 2022, con diferencia de días.

