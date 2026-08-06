La senadora Juliana Di Tullio presentó una impugnación contra el legislador de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, por considerar que existía un conflicto de intereses para participar del debate del capítulo de la Ley de Tierras incluido originalmente en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El planteo fue dirigido a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, aunque pocas horas después el oficialismo decidió retirar ese apartado de la iniciativa al no reunir los votos necesarios para aprobarlo.

En la presentación, Di Tullio solicitó que Benegas Lynch se abstuviera de debatir y votar las modificaciones a la Ley 26.737, que regula la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros. La senadora argumentó que el legislador mantiene una actividad privada directamente vinculada con ese mercado y que una eventual flexibilización de la norma podría generar un beneficio económico para la empresa de la que forma parte.

A través de sus redes sociales, la dirigente de Unión por la Patria difundió el contenido de la impugnación con fuertes críticas al senador libertario. "¡Mirá vos! Un senador de La Libertad Avanza nos quiere vender la tierra argentina a los extranjeros", escribió. También sostuvo que presentó el planteo porque Benegas Lynch es "socio gerente de una empresa dedicada a venderle tierras argentinas a inversores extranjeros" y afirmó que "no es complicado de entender: juez y parte". Además, aseguró que "usar la banca del Senado para beneficiar el bolsillo propio no solo viola la Constitución y la Ley de Ética Pública, sino que es traición a la Patria".

El eje del planteo apunta a la participación de Joaquín Benegas Lynch en Glocal Terra, una empresa especializada en la tasación, administración y comercialización de campos en distintos países de América Latina. Según la información publicada por la propia compañía, ofrece asesoramiento tanto a propietarios como a inversores extranjeros interesados en adquirir o administrar tierras rurales.

Di Tullio sostiene que esa actividad configura un interés económico incompatible con la discusión parlamentaria sobre una ley que precisamente regula el acceso de extranjeros a la propiedad de tierras en la Argentina. Por ese motivo, invocó la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y reclamó que el senador no participara de la discusión ni de una eventual votación sobre ese capítulo.

La presentación también remarca que la Constitución exige que los funcionarios actúen con imparcialidad y sin utilizar el cargo para favorecer intereses particulares. Bajo ese argumento, la senadora consideró que Benegas Lynch debía apartarse del tratamiento del proyecto para evitar cualquier sospecha sobre su actuación legislativa.

El capítulo fue retirado antes de la sesión

La impugnación coincidió con un cambio de estrategia del oficialismo. Durante la jornada del miércoles, La Libertad Avanza resolvió eliminar del proyecto el capítulo que modificaba la Ley de Tierras, luego de comprobar que no contaba con el respaldo suficiente para aprobarlo en el Senado.

Ese apartado proponía flexibilizar el régimen vigente sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, una de las reformas más cuestionadas del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La resistencia de senadores dialoguistas y de varios gobernadores terminó obligando al Gobierno a dar marcha atrás para preservar el tratamiento del resto de la iniciativa.

De esa manera, la impugnación presentada por Di Tullio quedó referida a un capítulo que finalmente no llegará al recinto. Sin embargo, la legisladora sostuvo que el episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de los conflictos de intereses y los límites que deben respetar los representantes cuando intervienen en proyectos que podrían impactar sobre sus actividades privadas.

Hasta el momento, Joaquín Benegas Lynch no respondió públicamente al planteo. Mientras tanto, el Senado continuará con el tratamiento del resto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que mantiene las reformas sobre desalojos, expropiaciones, manejo del fuego y modernización de los registros inmobiliarios.