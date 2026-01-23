El vuelco de una camioneta se registró al mediodía de este jueves sobre un camino vecinal que une las localidades de Colonia Avigdor y Bovril.

Por causas que se tratan de establecer, un hombre de 80 años domiciliado en Colonia Avigdor perdió el control de la camioneta Ford Ranger en la que se conducía, de modo que el vehículo quedó con las ruedas hacia arriba.

Según se informó a La Sexta desde la Departamental La Paz de Policía, el conductor quedó atrapado momentánemanete en el interior del rodado y luego “fue asistido y trasladado al Hospital de Bovril a fin de ser examinado por personal médico”.

“Cabe señalar que el camino donde ocurrió el hecho presenta irregularidades producto de trabajos realizados por maquinaria vial“, añadieron desde la fuerza.