Un soldado oriundo de Entre Ríos confirmó que se trasladará a Europa del Este para participar en el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Matías Blanco habló con el medio provincial Canal 9 Litoral sobre el despliegue en la zona de conflicto.

Durante el diálogo, el militar explicó el proceso mediante el cual tramitó su incorporación a las fuerzas que operan en el territorio ucraniano. “La postulación y el despliegue requieren una coordinación previa y la asignación de un rol específico dentro de las unidades en el terreno”, indicó el soldado al medio local, al detallar las gestiones logísticas y administrativas de su viaje.

Respecto a las tareas que desarrollará una vez que arribe al país europeo, el entrevistado delineó los objetivos de su misión. “Mi función estará abocada a…”, precisó, haciendo referencia a la aplicación de los conocimientos técnicos y tácticos adquiridos durante su formación previa en Argentina.

Por último, el efectivo hizo mención a las condiciones legales de su participación en el conflicto extranjero, el itinerario de su viaje y el tiempo estimado de permanencia que tiene estipulado cumplir en la zona de combate.

Fuente: Ahora / Canal 9 Litoral