Un taxi perdió el control este mediodía en el barrio porteño de Flores y provocó un grave accidente con lesionados: atropelló a tres personas -dos peatones y un ciclista- en la intersección de la avenida Rivadavia y San Pedrito.

El saldo del accidente dejó al ciclista con una fractura expuesta en la pierna izquierda, a una mujer con politraumatismos y a un hombre de 75 años con heridas que requirieron atención hospitalaria.

Según le confirmaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) a Infobae, las tres personas fueron trasladadas en ambulancia para su hospitalización.

El ciclista, que fue el más afectado, fue trasladado en una ambulancia de Swiss Medical antes de que llegara el SAME al lugar del siniestro. La mujer y el hombre, en tanto, fueron derivados al Hospital Piñero, de acuerdo con la información aportada a la agencia NA. No trascendió la identidad de ninguno de los afectados.