En las últimas horas se hizo viral la historia del tenista húngaro Márton Fucsovics, que quedó eliminado en el certamen de singles, tras caer con el exnúmero uno del mundo Rafael Nadal en Primera Fase.

En la zona mixta del predio del tradicional Roland Garros, escenario del torneo de tenis olímpico, la periodista Sofía Martínez descubrió la particularidad historia entre el deportista de Hungría y una costumbre tradicional para los argentinos.

Resulta que Fucsovics (número 83 del ranking ATP) reveló que hizo fanático del mate hace poco tiempo y hasta enseñó un tatuaje sobre la infusión preferida en nuestro país. La explicación del protagonista y la influencia de Messi en todo esto.

INTENSAMENTE: el tenista húngaro comenzó a tomar mate hace tres meses y ya se lo tatuó. #Paris2024 pic.twitter.com/3XkOSwD21x — Real Time (@RealTimeRating) July 28, 2024

"Amo el mate. Lo estoy bebiendo hace tres meses y creo que mi vida ha cambiado por eso", comenzó diciendo el tenista al ser consultado por la periodista de la TV Pública un tatuaje que se podía ver en su brazo izquierdo. Y además, agregó: "Uno de mis amigos me dijo que era algo muy saludable y que era bueno para el estado de ánimo y me da mucha confianza asique me siento mucho mejor desde que estoy bebiendo mate".

"Se que no es muy popular en mi país, pero vi que algunos jugadores de fútbol están tomando. Lionel Messi lo toma y parece que funciona para ellos", cerró el tenista que sorprendió a todos en nuestro país y que se viralizó rápidamente en las redes sociales.