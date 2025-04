El paso previo para realizar el sueño de la casa propia es poder acceder, en primera instancia, a un terreno en el cual construir. Sin embargo, cada vez es más complejo poder adquirir uno. De hecho, Joan Fleitas, corredor inmobiliario y martillero público en la ciudad, apuntó que “muchas personas que pueden comprar requieren financiación debido al aumento del costo de vida. Aquellos que antes podían pagar cuotas de 500, 700 o 1.000 dólares, hoy solo pueden pagar el 50% o 60% de lo que podían hace unos años ya que el costo de vida representa un mayor porcentaje de sus ingresos mensuales”.

Según Fleitas, un terreno con el servicio de luz tiene un valor de contado de US$ 10.000. También se puede financiar con una entrega de US$ 5.000 dólares y completando la suma en cuotas.

Por su parte, Liliana Schultis, corredora inmobiliaria y martillera pública local, contó que una parcela de tierra con acceso a luz, agua, cloacas o pozo ciego y listo para escriturar arranca a partir de los US$ 12.000.

En cuanto a la disponibilidad de tierras, ambos corredores coincidieron que hay terrenos en los cuatro puntos cardinales, y que en la zona oeste hay más lotes con “accesibilidad de compra”. Sin embargo, si se buscan parcelas con todos los servicios, la mayoría se concentra en la zona más céntrica de la ciudad o en Pueblo Belgrano, aunque allí las porciones de tierra son más grandes por disposición municipal, lo cual encarece el precio mínimo de los que están disponibles en el mercado.

Al respecto, Joan Fleitas contó que “existen lotes con servicios disponibles, la luz es el servicio primordial y eje para la toma de decisión a la hora de comprar. La mayoría de la comunidad de Gualeguaychú busca terrenos con luz como punto uno, y a medida que se avanza, también se interesan en agua y cloacas. Los servicios de asfalto y gas son menos solicitados, lo que refleja una cuestión de poder adquisitivo y las necesidades de la mayor parte de los consumidores en nuestra ciudad”.

De acuerdo a la experiencia de Schultis, hay dos tipos de perfiles de comprador: “Está el que busca un terreno grande para hacer una inversión de construcción a futuro; y el que busca su terrenito, lo más económico posible, para en un momento hacer su vivienda. Los perfiles de compradores han cambiado un poco. Antes teníamos un comprador que buscaba un terreno mediano, de tamaño estándar en zona céntrica, y hoy por hoy están buscando un terreno con lo que su presupuesto le da”.

En este sentido, Fleitas desarrolló que “las personas que averiguan por terrenos y quieren comprar lotes son, en su mayoría, personas de entre 25 y 45 años. Aunque hay casos de personas mayores de 45 años que también buscan lotes. La mayoría son jóvenes que desean invertir o que ya piensan en construir su casa. También hay quienes buscan un lote para una segunda vivienda, ya que cuentan con un inmueble y desean ampliar sus comodidades”.

“Hay un interés notable de personas de Gualeguaychú, así como de inversores del departamento, de Buenos Aires y de Uruguay. Sin embargo, la gran mayoría de las personas buscan asentar sus raíces, tener su vivienda y disfrutar de una estadía total o parcial en nuestra ciudad. Hay una fuerte demanda de nuestra comunidad por la compra de lotes. El ciudadano local quiere comprar, aunque muchas veces la demanda no coincide con la oferta. Hay una falta de lectura, no se piensa en el consumidor ¿A quién le vamos a vender? ¿Cómo nos pueden pagar? Así deberían empezar muchos proyectos inmobiliarios”.

Sobre la forma en la se puede comprar un terreno, Fleitas señaló que en la ciudad “la mayoría de los terrenos deberían ofrecer opciones de pago que incluyan una entrega y cuotas. La comunidad busca de manera activa terrenos con estas facilidades. Si se lanza un nuevo proyecto o loteo, agregar un plan de financiación o la opción de pago en cuotas puede generar grandes cambios en el ritmo de venta, facilitando así el acceso a la propiedad para más ciudadanos”.

Luego del “terrenito”, la casa propia

El ciudadano promedio de Gualeguaychú compra un terreno con la esperanza de poder construir su vivienda. Sin embargo, muy pocos pueden comenzar con esta tapa luego de adquirir su lote.

“No todos los que adquieren su terreno tienen posibilidad de construir ya. Pero sí tienen un respaldo de un auto con un valor importante y si se achican en el vehículo pueden empezar a construir, pero todos compran con intención de construir su casa. Si bien está muy difícil la situación, la ilusión no hay que matarla nunca”, expresó Liliana Schultis.

En sintonía, Fleitas apuntó que “pocos compradores tienen la posibilidad inmediata de construir su casa, ya que muchos desean hacerse una buena vivienda con las comodidades actuales. La manera de vivir ha cambiado, la construcción ha cambiado, y hay diversas alternativas en el mercado para construir”.

Qué tener en cuenta a la hora de comprar una tierra

Este año, la Provincia lanzó a través de IAPV 400 créditos hipotecarios, y para poder acceder a uno de ellos debía contarse con un terreno propio con su respectiva escritura y con servicios básicos.

Estos dos factores fueron resaltados por Schultis, quien afirmó que “cuando alguien vaya a comprar, sea un terreno o una propiedad, debe asesorarse bien sobre el tema de los papeles. Nunca está demás hacer una consulta con algún escribano que pueda revisarlos y pueda asegurarle si va a poder o no escriturar. No hay nada más importante que una escritura en mano. Recién somos dueños de la propiedad que compramos cuando tenemos la escritura o un certificado de un escribano. Mientras tanto, no somos dueños de nada”.

La corredora inmobiliaria también aconsejó pedir un croquis de lo que se está comprando y acercarse a la Municipalidad, donde les van a decir si está apto para compra o no. “Para no olvidarse de todo lo que les digan, les sugiero que anoten, porque por ahí hay palabras técnicas que no entienden. El loteo debe estar aprobado por el Municipio para ser escriturado, así no tenga todos los servicios. Si está aprobado por el Municipio se puede escriturar igual. El tema está cuando se compra un terreno que no tiene los servicios y no está aprobado municipalmente. Cualquiera que pregunte por un terreno, puede pedir un informe en el Municipio correspondiente. Que esté en proyecto de aprobación, no necesariamente significa que lo vayan a aprobar”.

Por su parte, Fleitas sugirió que “a la hora de acceder a un terreno, es fundamental pensar en el propósito que se le dará al lote. Ya sea para una primera vivienda, una segunda vivienda, como inversión o como un paso intermedio para futuras inversiones. La compra del terreno debe alinearse con ese objetivo, ya que esto influirá en la decisión de inversión”.