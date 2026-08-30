La Municipalidad de Gualeguaychú informó que a partir de este lunes 31 de agosto comenzará una intervención de bacheo en las losas que están dañadas en la Avenida Artigas, entre las calles Hernández y la rotonda de la Terminal de Ómnibus. Las tareas tendrán una duración estimada de 15 días de trabajos sujeta a las condiciones climáticas.

Según indicaron, durante toda la jornada laboral, la circulación vehicular permanecerá restringida en el tramo intervenido, aunque los laterales se habilitarán al finalizar cada turno de trabajo, ya que únicamente se reconstruirán las losas centrales que están dañadas.

“En los horarios en que operen camiones y maquinaria pesada destinada a las tareas de demolición, el paso de vehículos quedará cortado por completo y los conductores deberán optar por vías alternativas. Quienes se dirijan hacia el centro podrán trasladarse por calle Concordia, mientras que quienes tengan como destino la Terminal de Ómnibus contarán con la calle Gervasio Méndez como alternativa de acceso”, señalaron desde el Municipio.



Y agregaron que, además, “se prohibirá el estacionamiento en todo el tramo mientras dure la obra, y personal de la Dirección de Tránsito brindará asistencia permanente, las veinticuatro horas, para ordenar el paso vehicular”.