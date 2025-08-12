Un trapito que intentó abrir la lona de la caja de una camioneta estacionada. La maniobra delictiva fue vista personal policial que había un recorrido preventivo y el joven quedó detenido.

Todo ocurrió este unes por la tarde en Mar del Plata cuando la policía observó a un trapito que intentaba abrir la lona de la cúpula de una camioneta estacionada en la vía pública. Al ver a los policías el joven tomó una actitud hostil, desobedeciendo las indicaciones de los efectivos. Se decidió reducirlo y demorarlo.

Fue traslado a la comisaría. Se hizo presente el propietario del vehículo, a quien se le informó lo sucedido. El damnificado hizo la denuncia.

El trapito fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán, imputado por tentativa de robo. El imputado tiene antecedentes y causas previas en trámite.

Se le tomará indagatoria, aunque podrá negarse a declarar si así se lo aconseja su abogado. La fiscalía pidió las cámaras de seguridad de la zona para establecer si había intentado en otros vehículos.

También se le tomará testimonio a los vecinos para establecer si fueron víctimas de algún asalto.

Por otro lado, ese mismo lunes pero a la madrugada del lunes y a pocas cuadras del lugar sucedió un hecho similar que está siendo investigado.