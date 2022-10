En medio de la caótica realidad que enfrenta hoy la economía argentina, un usuario trajo una excelente noticia a TikTok, para sacar el mejor provecho posible a la hora de realizar una compra.

En las últimas horas, Fabián Viaja compartió en TikTok un llamativo tutorial, en donde explica cómo podemos comprar sin perder dinero. Como si esto fuera poco, el hombre mostró también la fórmula para ganar plata mientras compramos.

Fabián mostró el interesante "truco" para ganarle a la inflación y aprovechar las cuotas sin interés, junto con los intereses bancarios. Como era de esperarse, su video logró llamar la atención de todos en la red social, por lo que rápidamente se volvió viral, cosechando más de 4 millones de visualizaciones.

“Si tenés la plata para comprar al contado, yo te muestro cómo comprar en cuotas y pagar la mitad”, comenzó diciendo el hombre, al inicio del video viral.

Para comenzar con su explicación, Fabián señaló: “Quiero comprar un teléfono y estoy buscando uno que esté en 9 cuotas sin interés, porque es la manera de ganar plata”.

Al encontrar el ejemplo que estaba buscando, mientras navegaba por la plataforma de e-commerce más popular del país, lanzó: “Este, nueve cuotas sin interés. Listo, lo compro, nueve cuotas de $36.888″.

Luego, el hombre viral continuó mostrando cómo se puede recuperar lo invertido: "Con la plata que tenía para pagar el teléfono me voy a un banco, cualquiera. Vamos a ver cuánto me paga a 30 días: intereses ganados, $20.465,69 por mes para pagar más de la mitad de la cuota”, señaló.

Para concluir con el tutorial bancario, Fabián concluyó: “Cuando termino de pagar la última cuota, que pagué menos de la mitad porque estoy recuperando con los intereses, me queda el teléfono y los $ 330.000 en el banco”.

La reacción de los usuarios de TikTok

Luego de mostrar cómo comprar un dispositivo móvil en cuotas, recuperando la mitad de la plata, y aprovechar así los desajustes económicos, los usuarios de TikTok se mostraron sumamente interesados al respecto.

Sin embargo, la gran mayoría se mostró completamente confundida, y sin poder entender la explicación del hombre: "Al principio no entendí, pero luego de analizar todo, tampoco entendí. Gracias igual", escribió una usuaria.

En ese sentido, otro joven también confesó no haber entendido nada: "No entendí, pero gracias por el consejo". Al ver la confusión de varios usuarios, el autor del video salió a responderles: "Subí un video en YouTube explicando mejor".

Fabián no obtuvo tantas respuestas positivas en su video, ya que muchos cuestionaron algunos puntos de su teoría: "Muy bueno, pero me falta la plata. Soy de argentina y tengo dos trabajos. Con la plata que gano, no pienso comprar un teléfono. Solo se gasta en cosas esenciales", comentó un usuario.