Un grave accidente de tránsito se registró este viernes por la tarde sobre la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 354, en el Departamento Nogoyá, cuando un automóvil colisionó contra un grupo de tres ciclistas que se encontraban sobre la banquina.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:20. De acuerdo al parte enviado a Informe Litoral, al arribar al lugar, efectivos de la policiales constataron que en el siniestro se vieron involucrados un automóvil Renault Megane gris, conducido por un hombre de 66 años, y tres ciclistas de 66, 52 y 41 años.

De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas por las autoridades en la escena, los tres ciclistas transitaban en sentido este-oeste por la cinta asfáltica de la Ruta 12 cuando, por causas que aún se intentan establecer, perdieron el control de sus rodados y terminaron detenidos sobre la banquina norte.

En ese momento, el conductor del Renault Megane advirtió la presencia de otro vehículo frenado sobre la calzada y realizó una maniobra evasiva hacia la banquina. Al descender de la ruta, impactó de lleno contra los ciclistas.

Asistencia médica y peritajes

Como consecuencia del fuerte impacto, el ciclista de 52 años sufrió lesiones de consideración y debió ser trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital San Blas de Nogoyá, donde el personal médico confirmó que presentaba una fractura en su pierna izquierda. En tanto, los otros dos ciclistas y el automovilista sufrieron traumatismos y heridas de menor gravedad.

En el sitio del accidente intervino personal de la División Policía Científica, que llevó a cabo las pericias técnicas de rigor. La causa quedó a disposición de la autoridad judicial competente para esclarecer en su totalidad las circunstancias del hecho.

Fuente: Informe Litoral