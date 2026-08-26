Daniel Schmer fue entrevistado en Radio Cristal y contó cómo fue todo el proceso desde el momento en que recibió una transferencia a su cuenta bancaria de medio millón de pesos, desde una cuenta desconocida.

Fue un día sábado, que se encontraba realizando tareas hogareñas, cuando recibió una llamada telefónica inesperada en la que le informaban que, supuestamente por un error, le habían transferido 500 mil pesos a su cuenta bancaria.

Al revisar su aplicación, Schmer comprobó que el depósito por medio millón de pesos efectivamente existía. Sin embargo, la alarma saltó de inmediato cuando los supuestos dueños del dinero le exigieron que devolviera los fondos, pero no a la cuenta de origen, sino a un CBU completamente distinto.

Schmer notó discrepancias sospechosas entre los involucrados: quien lo llamaba por teléfono parecía ser un joven de unos 20 años, mientras que el CUIT asociado a la transferencia de origen pertenecía a una persona de más de 60 años.

Inmediatamente tomó una decisión contundente: no realizar ninguna transacción privada y postergar cualquier movimiento hasta el lunes siguiente, para resolverlo formalmente en el banco. "Tomamos la decisión de no hacer absolutamente nada y por supuesto le contesté que me presentaría el lunes en el Banco Nación para que la entidad, de manera oficial y por sus propios canales, realice la reversión de este dinero", relató el damnificado.

"Ellos querían que yo se lo devuelva a otra cuenta... ahí fue donde más me llamó la atención", agregó Schmer sobre el momento determinante en que descubrió la trampa. Pero al bloquear los números telefónicos y negarse a realizar la transferencia inmediata, la reacción de los delincuentes no tardó en llegar. Comenzó a recibir una ráfaga de mensajes amenazantes provenientes de múltiples líneas telefónicas de distintos puntos del país.

La extorsión escaló a la esfera pública cuando los estafadores cumplieron sus amenazas: utilizaron fotos personales de Daniel y de sus oficinas para realizar publicaciones difamatorias en un conocido grupo de compraventa local de Facebook, acusándolo falsamente de haberse quedado con dinero ajeno.

Asesorado por un familiar abogado penalista, Schmer actuó con rapidez: radicó la denuncia correspondiente en la comisaría y se contactó con el administrador del grupo de Facebook, quien procedió a eliminar de inmediato la publicación difamatoria.

Cómo funciona la maniobra

Esta modalidad delictiva no es un hecho aislado. La maniobra consiste en utilizar la cuenta bancaria de una víctima inocente como un "puente" o "triangulación" para mover dinero robado o de origen ilícito hacia un tercer destino sin dejar rastros directos de los verdaderos delincuentes.

Al acceder a transferir el dinero a una tercera cuenta, la persona inocente termina involucrada sin saberlo en una cadena de fraude o blanqueo de capitales. "De alguna manera uno termina siendo parte de un esquema de fraude", explicaron durante la entrevista.

Además, no es casualidad que el hecho haya ocurrido un sábado: los estafadores eligen estratégicamente los fines de semana cuando las sucursales bancarias están cerradas y la víctima no puede consultar presencialmente, jugando con la desesperación y la presión del momento.

¿Qué hacer si te transfieren dinero "por error"?

Ante el incremento de esta modalidad de estafa, especialistas y autoridades recomiendan seguir estos pasos si recibes una transferencia desconocida:

No transfieras ni devuelvas el dinero por tu cuenta: Bajo ninguna circunstancia devuelvas los fondos a una cuenta diferente ni a la misma cuenta que te indiques por teléfono o WhatsApp.

Exige el trámite bancario oficial (Reversión): Informa a quien te contacte que el procedimiento correcto se realiza a través de la entidad bancaria mediante una "solicitud de reversión de transferencia". El banco es el único encargado de débito y acreditación oficial.

No cedas a la presión o las amenazas: Los estafadores suelen utilizar la urgencia, la culpa o el amedrentamiento. Mantén la calma y frena cualquier tipo de interacción.

Bloquea los contactos y conserva evidencia: Si comienzan a amenazarte o a enviarte mensajes, guarda capturas de pantalla de los chats, números de teléfono y comprobantes, y bloquea las líneas.

Realiza la denuncia formal: Dirígete a la comisaría más cercana o a la fiscalía de turno para radicar la denuncia por intento de estafa y extorsión.

Acude a tu banco el primer día hábil: Dirígete presencialmente a tu entidad bancaria para informarle al gerente o representante de atención al cliente sobre la acreditación de origen desconocido y dejar constancia del hecho.