Un automóvil se incendió por completo este miércoles por la tarde en el Paraje Arroyo Brazo Largo y, gracias a la rápida reacción de vecinos y de la conductora, no se registraron personas heridas.

El hecho ocurrió alrededor de las 17.52 sobre el Camino Vecinal N.º 150, a unos 500 metros de la Autopista Nacional N.º 12, a la altura del kilómetro 117 en sentido ascendente. Tras recibir el aviso, una dotación de Bomberos Voluntarios se dirigió al lugar a bordo del Móvil N.º 10.

Al arribar, el personal constató que el fuego ya se encontraba generalizado sobre un vehículo Volkswagen Gol Trend.

De acuerdo con la información brindada, el rodado era conducido por una mujer de 34 años, quien viajaba junto a tres menores de edad. Todos tienen domicilio en el Paraje Arroyo Brazo Largo, sobre el Camino Vecinal N.º 150.

Según relató la conductora, el episodio se produjo pocos minutos después de haber puesto en marcha el vehículo y salir de su domicilio. En ese momento, el motor dejó de funcionar y, al intentar encenderlo nuevamente, escuchó una explosión proveniente del sector del motor. Instantes después comenzaron las llamas, que se propagaron rápidamente hasta alcanzar la totalidad del automóvil.

Ante la situación, vecinos de la zona colaboraron junto con la conductora para descender a los menores y alejarlos del vehículo, evitando que resultaran lesionados.

Bomberos trabajó con una línea de agua para realizar la extinción total del foco ígneo y el enfriamiento de la estructura del automóvil.

En el operativo también intervino personal de Policía Caminera Brazo Largo y una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas.